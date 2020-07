Trump sugirió “vender” a Puerto Rico tras el huracán María

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió “vender” a Puerto Rico en medio de la emergencia que atravesaba la Isla tras el impacto del huracán María en el 2017. Así lo aseguró la exsecretaria de Seguridad Interna, Elaine Duke, en una reciente entrevista ofrecida al periódico New York Times.

“¿Podemos vender la Isla? ¿O dejar de poseer ese activo?”, fueron algunas de las preguntas de Trump que recordó la exfuncionaria, al repasar sus 14 meses de trabajo bajo la administración del actual presidente. Aunque, aclaró, dichas sugerencias no fueron tratadas con seriedad, las expresiones del mandatario ya levantaron una ola de indignación en las redes sociales.

In an interview with the New York Times, former acting DHS Secretary Elaine Duke says Trump suggested selling Puerto Rico at one point in the aftermath of Hurricane Maria https://t.co/ffP4HIMMYS pic.twitter.com/CzrSf3XTLO

— Ben Jacobs (@Bencjacobs) July 11, 2020