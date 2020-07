Gobernadora prefiere no revertir reapertura económica ante alza de casos de COVID-19

La gobernadora Wanda Vázquez aseguró hoy que prefiere no revertir la reapertura económica del país pese a un alza de casos positivos de COVID-19.

Tras una conferencia de prensa en el Hotel Mayagüez Plaza en dicho municipio, la mandataria aseguró que el lunes sostendrá una reunión con el sector médico —incluyendo al task force médico— para evaluar el aumento de casos de coronavirus.

"Voy a mirar y voy a escuchar las recomendaciones de los médicos. No quisiera volver, porque sé el impacto económico que ha tenido…Nosotros mismos no podemos echar para atrás lo que hemos logrado. Así que le pido a todas esas personas que están disfrutando que hay apertura que pongan de su cooperación y utilicen la mascarilla", dijo la gobernadora en un aparte con los medios y según publicado en un Facebook Live por el medio La Isla Oeste.

Hoy, el Departamento de Salud informó de 84 casos confirmados —mediante prueba molecular— positivos al virus, lo cual eleva la cifra de casos confirmados a 2,435. Mientras que en el renglón de casos probables al coronavirus —mediante prueba rápida o serológica— totaliza 6,931 casos probables. Asimismo, se reportaron ocho fallecimientos a causa del COVID-19, lo cual aumenta la cifra de decesos a 167.

Vázquez, asimismo, insistió en que es responsabilidad de la ciudadanía evitar el aumento en contagios por el coronavirus. "Las alzas en COVID —lo he dicho desde el primer momento— no es responsabilidad del gobierno, es responsabilidad de cada ciudadano y de cada empresa el cumplir con los protocolos de seguridad. Así que si nosotros cumplimos, las empresas también tienen que cumplir con los protocolos de seguridad para no tomar medidas agresivas y después tengamos que estar nosotros cerrando negocios", añadió.

La mandataria además fijó la responsabilidad en el aumento de contagios en puertorriqueños que vienen de Estados Unidos y que realizan reuniones familiares sin las debidas precauciones. "El llamado todos aquellos que tengan familiares —porque la mayoría del aumento de los casos del COVID son personas que vienen a celebrar diferentes actividades con sus familias— dígale a sus familiares que si no es una emergencia que permanezca allá hasta tanto tenga una prueba negativa donde esté seguro que no viene a contagiar", sostuvo.

"Es una responsabilidad individual. Aquí estamos todos con mascarilla. Donde quiera que yo voy lo primero que pido es que tienen que tener mascarilla. El que no la tenga o no puede estar ahí o se la tiene que poner", dijo la mandataria, quien ha sido criticada por participar de numerosas actividades públicas sin la mascarilla y sin mantener distanciamiento físico.

Inclusive hoy el municipio de Yauco anunció que registró un brote familiar de contagios de COVID-19. De acuerdo con el programa de Rastreo y Ayuda de Casos del municipio sureño, del total de 20 casos nuevos confirmados de COVID-19, "12 pertenecen a un brote familiar, además de dos líneas de contagio adicionales".

