Salud cierra dos negocios en Ponce

El secretario del Departamento de Salud, Lorenzo González Feliciano, informó que hoy se tomó acción contra dos establecimientos en Ponce que no cumplen con los requisitos de salud y violan la orden ejecutiva que firmó la gobernadora Wanda Vázquez Garced 2020-044, por lo que los mismos fueron clausurados.

Los establecimientos son: El 69 y El Mangoito fueron intervenidos por las autoridades. La diligenciación la realizó personal del Departamento de Salud, con la colaboración de agentes del Negociado de la Policía de Puerto Rico y la administración del municipio de Ponce. En ambos casos, se violaron las reglas de distanciamiento social y el uso de mascarillas, así como otros requisitos salubristas.

“Nuestro compromiso es firme con hacer valer todas las leyes establecidas para salvaguardar la salud del pueblo de Puerto Rico. Es responsabilidad de todos, tanto individuos como comerciantes, hacer frente común contra la propagación del COVID-19 y cumplir con la orden ejecutiva establecida para estos fines. Utilizaremos todas las herramientas a nuestra disposición para que dicha orden sea cumplida y garantizar la salud de los puertorriqueños”, dijo el secretario.

González Feliciano añadió que “exhortamos a que ciudadanos particulares, así como miembros de las industrias de salud, continúen notificando cualquier violación de ley o actividad que viole las ordenes ejecutivas emitidas, así como la Leyes que el Departamento de Salud administra, con el fin tomar acciones correctivas inmediatas”.

Por otro lado, en días recientes se logró que el “Centers for Disease Control and Preventions” (CDC) incluyera en la lista del “Do Not Board” (DNB) a personas que actualmente estan en Puerto Rico y son portadores del COVID-19. Son personas que nuestro Departamento de Salud ha identificado y notifcado que tienen que permanecer en cuarentena y/o aislamiento en sus residencias. Sin embargo, y sabiendo que son portadores del virus tiene la intención de viajar al exterior exponiendo a otras personas a la enfermedad.

Como parte de las restricciones establecidas en DNB, las personas no podrán viajar en trenes, autobuses, y ferrys o barcos. Esto para evitar esparcimiento de la enfermedad a otros pasajeros, crew de vuelos o personas en sus respectivos destinos. Es importante mencionar que el CDC mantiene constante comunicación con el Departamento de Salud y ambas agencias se brindan apoyo para atender estos asuntos.

Según el funcionario, es la primera vez que el Departamento de Salud utiliza estos mecanismos en Puerto Rico para evitar propagaciones masivas.

“La situación amerita responsabilidad ciudadana y vamos a utilizar los recursos necesarios para dejarle saber a los ciudadanos que la pandemia no ha terminado. Continuamos en pro de nuestro objetivo, desarrollando estrategias y tecnologías avanzadas que nos permitan velar el cumplimiento de las leyes que administramos, garantizando así la protección y salud de nuestro pueblo”, concluyó González Feliciano.