Carmen Yulín Cruz minimiza nuevas alegaciones contra Pedro Julio Serrano

La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, minimizó hoy las nuevas alegaciones de hostigamiento sexual contra el activista Pedro Julio Serrano, quien es contratista del municipio.

Ayer, un joven de 20 años —Jeann Díaz Villafañe— relató un supuesto patrón de acoso sexual que sufrió por un tiempo por parte del activista de derechos humanos. En una entrevista en Mega TV, el joven narró que Serrano le ofreció ayuda económica luego que este fuera echado de su hogar cuando su familia se enteró que era gay. Pero, según Díaz Villafañe, en una ocasión Serrano utilizó su posición en el municipio de San Juan para hostigarlo. Serrano funge como Asesor del Programa Vida y la Clínica Trans del municipio.

Aunque la alcaldesa reiteró que suspendió de empleo a Serrano no se mostró inclinada a indagar en las nuevas alegaciones al puntualizar que las denuncias fueron presentadas en un "programa de chismes".

"Eso salió en un programa de chismes. Todo lo que se hace en el municipio se hace de la manera correcta. No me preocupa eso…En el municipio no hay que pagar peaje para obtener ningún servicio", dijo tras un debate televisado entre los tres precandidatos a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD). Cruz, además, sostuvo que las víctimas deben presentar las querellas ante las autoridades.

El pasado 6 de julio, la administración capitalina suspendió a Serrano de paga y empleo luego de su arresto por imputaciones de violar la Ley 54 de violencia doméstica. El martes, a Serrano se le determinó causa probable para su arresto y enfrentará dos cargos por agresión sexual. Serrano salió en libertad el miércoles luego de prestar una fianza de $20 mil. El activista deberá comparecer a la vista preliminar pautada para el 20 de julio de 2020.