Secretario de Salud advierte a la ciudadanía si no cumplen con las medidas de distanciamiento

El secretario de Salud, Lorenzo González Feliciano, aseguró que la tercera fase de reapertura económica continuará “si todos ponemos de nuestra parte y somos responsables con las medidas que nos protegerán para evitar la propagación desmedida del virus”.

No obstante, el funcionario igual recalcó que no dudará en recomendar cualquier medida adicional si no cumplen con las normas de distanciamiento social y prevención ante lo que se ha catalogado como un segundo pico de contagios.

“Nuestro llamado es a que la población sea más rigurosa en las medidas de distanciamiento social, así como el uso de mascarillas, en todo momento. No debemos ver personas aglomeradas y sin la protección de las mascarillas”, expresó el secretario de salud.

Esto sucede en medio de las críticas que han surgido de pasados miembros del task force médico como el epidemiólogo, Juan Carlos Reyes, los cuales aseguran que la reapertura económica se tomó de manera apresurada.

El Departamento de Salud ha reportado que hasta el momento hay 147 hospitalizaciones por COVID-19. Esta cifra representa un incremento de 20 personas en comparación con este miércoles.

El total se fracciona entre 11 personas que se encuentren en la Unidad de Cuidado Intensivo y siete los cuales se encuentran conectados a ventilador.

El secretario de Salud recalcó que Puerto Rico tiene a la fecha un total de 3.5% de capacidad hospitalaria. El funcionario aclaró que la cifra no constituye el mayor número de hospitalizaciones desde que comenzó la pandemia. Los registros indican que fue el 30 de abril con 201 personas.

Esta mañana el Departamento de Salud de Puerto Rico no reportó nuevas muertes por COVID-19. Hasta el momento, se han registrado a la fecha 61 casos confirmados y 48 probables.

El total de casos al momento es de 8,862 los casos confirmados y probables.