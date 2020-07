Walt Disney World ofrece detalles de su apertura

Los parques temáticos de Walt Disney World Resort se están preparando para una reapertura por etapas, con una reducción significativa en la capacidad, a partir del 11 de julio de 2020, con el Parque Temático Magic Kingdom y el Parque Temático Disney Kingdom Animal Kingdom. EPCOT y Disney's Hollywood Studios seguirán el 15 de julio de 2020.

Después de estar cerrado durante casi cuatro meses, los parques temáticos de Walt Disney World están reabriendo con un enfoque deliberado y responsable, basándose en la experiencia de Shanghai Disney Resort, Hong Kong Disneyland y Disney Springs. Los aspectos de un día de parque temático de Disney se han reexaminado a la luz del nuevo entorno global, con nuevas políticas que siguen la guía de expertos en salud y agencias gubernamentales. Además de los límites de asistencia y densidad controlada de huéspedes, se implementarán nuevos procedimientos para la entrada al parque, atracciones, restaurantes, tiendas, transporte y más, con el bienestar de los invitados y los miembros del reparto de Disney a la vanguardia de la planificación.

Con todos estos cambios, los fundamentos de una experiencia de parque temático de Disney siguen siendo los mismos.

Las historias cobrarán vida a través de atracciones favoritas y personajes queridos, ya que la creatividad e innovación de Disney ofrecen nuevas formas de disfrutar estas experiencias. Los miembros del elenco comienzan a regresar al trabajo y se preparan cuidadosamente para sus roles, se ponen sus disfraces y se fijan sus etiquetas con su nombre por primera vez en meses. Porque incluso con todo lo que sucede en el mundo que los rodea, están listos para ayudar a los huéspedes a descubrir que la magia está aquí nuevamente en los parques temáticos de Walt Disney World.

Sistema de reservas de Disney Park Pass

Para promover el distanciamiento físico, la capacidad será limitada a medida que los invitados regresen a los parques temáticos de Walt Disney World. En la reapertura, los huéspedes con un boleto o Pase Anual deben usar el nuevo sistema Disney Park Pass para hacer una reserva por adelantado para cada entrada al parque. Una vez que los invitados inician sesión en sus cuentas de My Disney Experience en Disneyworld.com y vinculan sus boletos, tienen acceso a un calendario de fechas de reserva disponibles para cada parque temático; Los boletos de varios días requieren una reserva de parque para cada día de sus boletos. Las familias y los amigos pueden vincular sus boletos y buscar organizar las entradas al parque temático al mismo tiempo. Las reservas de parques son limitadas en número y están sujetas a disponibilidad.

Procedimientos de salud y seguridad

A medida que los invitados y los miembros del elenco de Disney trabajen juntos para promover la salud y la seguridad de todos, los parques temáticos contarán con nuevos protocolos durante esta reapertura gradual. "Nuestro enfoque deliberado y gradual en Walt Disney World Resort enfatiza múltiples capas de medidas de salud y seguridad ", dijo la Dra. Pamela Hymel, directora médica de Parques, Experiencias y Productos de Disney. "Estamos adoptando un enfoque múltiple para nuestra reapertura, después de considerar la orientación de varias autoridades gubernamentales y agencias de salud, y recomendaciones de nuestro equipo de expertos en salud y seguridad. También estamos trabajando activamente con grupos de la industria y universidades de investigación para discutir las mejores prácticas ".

Estas nuevas medidas incluyen:

Cubiertas faciales apropiadas: todos los huéspedes de 2 años de edad y mayores, junto con los miembros del elenco, deberán usar una máscara adecuada mientras visiten los parques temáticos. Deben usarse sobre la nariz y la boca en todo momento, excepto al comer y beber mientras se come.

Transporte: la capacidad y la densidad de invitados son limitadas para el transporte de invitados de Walt Disney World de cortesía, y se requiere que los invitados usen cubiertas faciales adecuadas en todo momento durante su viaje. Los autobuses y monorraíles implementarán una combinación de distanciamiento físico y barreras físicas para proporcionar separación entre las fiestas de invitados. Se requerirá que los grupos del partido mantengan distancia física mientras están a bordo de la embarcación Disney. Disney Skyliner cargará una fiesta por góndola cuando regrese a la operación el 15 de julio de 2020. Para aquellos que lleguen en sus propios vehículos, las plazas automotrices ofrecerán pagos sin efectivo; los tranvías de estacionamiento no estarán disponibles en este momento.

Pruebas de temperatura: todos los invitados deberán someterse a pruebas de temperatura antes de ingresar a un parque temático. De acuerdo con la orientación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, cualquier persona que muestre una temperatura de 100.4 grados Fahrenheit o más será dirigida a un lugar adicional para realizar un nuevo examen y asistencia. Aquellos que nuevamente midan 100.4 grados Fahrenheit o más no podrán ingresar, ni tampoco aquellos en su grupo.

Medidas de distancia física y capacidad: para mantener una distancia física adecuada, un número limitado de visitantes podrá visitar cada parque temático cada día; También se establecerán límites para ubicaciones interiores dentro de los parques, como tiendas minoristas y restaurantes. Las marcas en el suelo ayudarán a promover el distanciamiento físico adecuado a través de los parques, incluidas las colas de atracciones. Se colocarán barreras físicas en lugares seleccionados donde mantener una distancia física adecuada de los demás puede ser difícil.

Limpieza: las áreas de alto tráfico recibirán mayor limpieza. Se alentará a los huéspedes a utilizar con frecuencia estaciones de lavado de manos y desinfectantes para manos disponibles en los parques temáticos.

Transacciones sin efectivo: se recomienda a los invitados que usen opciones sin efectivo siempre que sea posible, incluyendo MagicBands, tarjetas de débito, tarjetas de crédito, tarjetas de regalo de Disney y métodos de pago móvil. Los miembros del elenco han recibido una amplia capacitación nueva para prepararse para la reapertura de los parques temáticos en este nuevo entorno.

Los miembros del elenco de Incredi-Crew usarán atuendos de colores brillantes y fáciles de identificar y caminarán por los parques para explicar los nuevos procedimientos y responder cualquier pregunta de los huéspedes, al tiempo que alienta a todos a seguir estas nuevas medidas de salud y seguridad.

Procedimientos de comidas

Se implementarán nuevas medidas para promover la salud y el bienestar en los restaurantes de los parques temáticos de Walt Disney World durante su reapertura gradual. Estos incluyen procedimientos de limpieza mejorados en asientos, comedores y áreas comunes, así como cambios en las opciones de autoservicio. Además, la tecnología móvil a través de la aplicación My Disney Experience * se está utilizando de manera conveniente para minimizar el contacto, como Mobile Order en ubicaciones seleccionadas de parques temáticos de servicio rápido y Mobile Dine Check-in en ubicaciones seleccionadas de servicio de mesa de parques temáticos, como así como menús de contacto reducido en restaurantes selectos de parques temáticos.

Las atracciones queridas regresan junto con los parques temáticos

La mayoría de las atracciones estarán disponibles en cada parque cuando se vuelvan a abrir. Los huéspedes pueden ingresar a un mundo de dibujos animados en Disney's Hollywood Studios cuando experimentan el nuevo ferrocarril fugitivo de Mickey y Minnie, o visitan el Valle de Mo’ara en Pandora – El mundo de Avatar en Disney’s Animal Kingdom. Soarin ’Around the World tomará vuelo en EPCOT, y Magic Kingdom ofrecerá un grupo de favoritos, como The Haunted Mansion, Pirates of the Caribbean, Seven Dwarfs Mine Train y Space Mountain.

Experiencias con personajes, entretenimiento recurrente

Ver a los queridos personajes de Disney es uno de los momentos más mágicos de cualquier experiencia en un parque temático de Disney. Con saludos tradicionales de personajes y desfiles en pausa durante esta reapertura gradual, los personajes de Disney aparecerán de formas nuevas y diferentes en los cuatro parques temáticos, trayendo sonrisas a las caras de los invitados mientras mantienen un distanciamiento físico adecuado.