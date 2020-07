Wanda Vázquez ordena a Justicia que envíe referidos al FEI

La gobernadora Wanda Vázquez ordenó a la secretaria interina de Justicia, Wandymar Burgos, que envíe al Panel sobre el Fiscal Especial Independiente el referido que incluye una recomendación de investigación en su contra.

“Si la alegación tiene méritos lo enfrentaré”, dijo la gobernadora, quien hizo alusión a la “historia del PFEI”, oficina que hace dos años y medio presentó una acusación en su contra cuando Vázquez se desempeñaba como secretaria de Justicia.

En una conferencia de prensa, la Gobernadora infirió que el referido al FEI se firmó el viernes en la tarde como venganza de Longo. Dice se trabajó "a la carrera". Dijo que no ha sido notificada sobre esas pesquisas. A preguntas de la prensa, Vázquez reconoció que Longo no tenía que inhibirse de la pesquisa sobre la Administración de Desarrollo Socioeconómico para la Familia (ADSEF) que culminó con un informe firmado para referir al FEI a Vázquez.

Aunque habló de actuaciones vengativas y amañadas, Vázquez dijo que no pone en duda la integridad de los fiscales que trabajaron su referido al FEI.

En la misma solicitud que hizo la mandataria al Departamento de Justicia sobre los referidos, Vázquez criticó a la oficina del FEI por un caso que ellos le radicaron y esta salió airosa.

En la conferencia de prensa, Vázquez dijo que su referido al FEI no fue la razón para despedir a Longo, sino supuestas acciones antiéticas de la abogada al intervenir en investigaciones federales sobre Medicaid. Esa situación con Medicaid se discutía desde junio, pero según Vázquez el viernes pasado ante una pregunta de la prensa pensó que la intervención de Longo pudo ser algo más serio por lo que le pidió la renuncia.

Aunque el viernes supuestamente se despidió a Longo por la alegación ética, Vázquez dijo que al día de hoy no ha hecho un referido a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG). Manifestó que estará haciendo el referido. La mandataria dijo que los documentos sobre la intervención de Longo se recopilaron ayer. Precisamente, ayer salió a relucir los referidos al FEI contra la gobernadora y la intervención de la secretaria interina de Justicia para detener que llegaran al FEI. Sobre ese particular, Vázquez dijo que aunque no es algo común, no hay nada ilegal en la acción de Burgos.

