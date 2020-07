Renuncia comisionado del Negociado para el Manejo de Emergencias

El comisionado del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, José R. Burgos, renunció a su cargo efectivo de inmediato.

En una carta enviada hoy a la gobernadora Wanda Vázquez, Burgos expresó que su dimisión se debe al ambiente político que permea en la Isla.

“Aunque no se me ha solicitado mi renuncia, el ambiente político actual no me permite llevar a cabo mis funciones de la manera que me había comprometido y propuesto”, establece Burgos en la misiva.

Burgos fue incluido en el informe final de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes sobre la pesquisa de la la compra de pruebas de COVID-19. El funcionario se encuentra entre el grupo referido al Panel sobre el Fiscal Especial Independiente.

Le recomendamos:

Gobernadora no sacará a la secretaria de Justicia Esto pese al pedido de Thomas Rivera Schatz, Johnny Méndez y Jenniffer González

En su carta de renuncia, el comisionado hace un breve recuento de los trabajos realizados durante su desempeño en la agencia, pero insiste en que el clima actual no le permite continuar en su cargo.

“La discusión pública se ha enfocado en conjeturas y no en el cabal desempeño del Negociado. Dado este escenario, no estoy dispuesto a continuar en el puesto, el cual fungí honorablemente hasta el día de hoy”, lee la carta de renuncia.

Burgos agradeció a la gobernadora “la oportunidad y confianza que me brindó. Estaré disponible para seguir cooperando con cualquier procedimiento y aclarar cualquier duda o pregunta referente a mi desempeño y las decisiones que haya tomado como Comisionado del Negociado”.