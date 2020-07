Presidente de la Cámara pide al FEI que actúe y señala actuará bajo permisiones que le brinda la Constitución

El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez, pidió el martes al Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) que actúe inmediatamente con los referidos a la gobernadora Wanda Vázquez Garced y los demás funcionarios.

“La Oficina del FEI, conforme ya expresó, debe actuar y brindarle al pueblo de Puerto Rico la confianza en un sistema de investigación sin la intervención de terceros. Mientras más pronto el FEI actúe sobre estos referidos nos trazarán el camino para futuras acciones institucionales”, dijo Méndez Núñez en comunicación escrita.

Además, Méndez Núñez se unió al reclamo del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz y solicitó la renuncia de la secretaria designada de Justicia, Wandymar Burgos por frenar la entrega del referido de la gobernadora al FEI.

“En el día de hoy, conforme expresara en la noche de ayer, escuché con detenimiento la conferencia de prensa de la señora Gobernadora, sobre la controversia acontecida por unos referidos del Departamento de Justicia al FEI que luego fueran retirados por instrucciones de la Secretaria de Justicia Interina, Licenciada Wandymar Burgos”, dijo.

“De entrada dejó establecido que la acción de la Secretaria de Justicia es un acto irregular que en nada abona a la transparencia y la certeza que debe exhibir los procesos en el Departamento de Justicia. Con esta acción la licenciada Burgos ha quedado incapacitada para el cargo de Secretaria de Justicia y debe renunciar de manera inmediata”, añadió.

“Dejo establecido también que la defensa nunca debe ser echar culpas a los demás y no asumir sus propias responsabilidades. Esperaba más de la Gobernadora”, continuó.

“La Cámara de Representantes, cuerpo que me honro en presidir, no claudicará a sus facultades otorgadas mediante la Constitución. El menosprecio que muestra la Gobernadora a este cuerpo, cuyos miembros en su mayoría son parte del partido en el que ella aspira en la carrera a la gobernación, no hará que nos amedrentemos ni perdamos nuestro norte en lograr sólo lo que es justo y correcto. Cuando hemos tenido que actuar con firmeza lo hemos hecho”, concluyó.

