Gobernadora emprende contra Dennise Longo y quienes lideran proceso “vengativo” en su contra

Tras varios días de mantener silencio sobre las razones para el despido de la exsecretaria de Justicia, Dennise Longo Quiñones, la gobernadora Wanda Vázquez Garced asumió la ofensiva contra la abogada, imputándole intervenir indebidamente en investigaciones federales sobre el Departamento de Salud, agencia en la que su madre, Concepción Quiñones de Longo, se desempeñó como subsecretaria por más de tres años.

Las declaraciones de la gobernadora, mediante las que pretendió justificar la destitución de Longo Quiñones el pasado viernes, sirvieron como respuesta a la revelación de que el Departamento de Justicia detuvo ayer una serie de referidos que sometería al Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) en el que se recomendaba investigar a fondo a la propia Vázquez Garced y a otros funcionarios, incluyendo al secretario de Estado, Elmer Román, y la senadora Evelyn Vázquez. Las investigaciones preliminares de Justicia abarcaron, según reportó Metro ayer, el despido de la exsecretaria de la Familia Glorimar Andújar, así como el manejo de los suministros luego de los terremotos de enero.

“Por deferencia a la licenciada me abstuve de ofrecer detalles de por qué se le pidió la renuncia. Mas al surgir esta situación amerita que le hable de frente a nuestro pueblo como siempre lo he hecho”, sostuvo Vázquez Garced al inicio de la conferencia.

La mandataria insistió, como había hecho anteriormente, que no intervino de manera alguna en la decisión de detener los referidos al PFEI, argumentando que fue una decisión de la secretaria designada de Justicia, Wandymar Burgos, quien, según Vázquez Garced, no había tenido la oportunidad de evaluarlos. A su salida de la agencia, Longo Quiñones había dejado los referidos firmados, pero no fue hasta ayer que se completaría el trámite de entregarlos ante el PFEI, ente con la facultad para decidir si se asignan fiscales especiales independientes para elaborar una investigación final.

A pesar de que ha reiterado que no interviene en pesquisas en curso, Vázquez Garced aseguró que exhortaba a Burgos a referir hoy mismo al PFEI los documentos que ayer fueron solicitados de vuelta.

“Le digo a la secretaria que hoy se envié ese referido a la Oficina del PFEI. No tengo nada que temer. Aunque todo el mundo sabe el historial de la Oficina del PFEI en un pasado, y que el pueblo de Puerto Rico fue testigo de lo que son capaces de hacer, no tengo duda ni temor ninguno de que ese referido sea enviado hoy a la Oficina del PFEI. El mío y el de todos los funcionarios”, subrayó Vázquez Garced.

En 2017, como secretaria de Justicia, Vázquez Garced, enfrentó cargos sometidos por el PFEI por presuntamente haber intervenido indebidamente en un caso de escalamiento en la casa en la que pernoctaba una de sus hijas. El Tribunal de Primera Instancia no encontró causa para arresto contra Vázquez Garced, quien fue separada temporeramente de su cargo por el exgobernador Ricardo Rosselló Nevares.

La gobernadora, sin presentar mayor evidencia, sentenció que las alegaciones del referido, que aseguró no haber visto, son producto de acciones “amañadas” y “vengativas” enmarcadas en motivos político partidistas.

“Cuando hablo de forma amañada y vengativa es mi impresión de lo que han hecho… Yo no voy a hacer implicaciones. Siento que fue de esa manera, amañada y vengativa. Cuando se haga la investigación que se va a referir, ahí saldrá quiénes son los autores, los protagonistas de estos que ha pasado aquí. Los politiqueros, lo sabremos. Estamos en medio de una contienda primarista, pues a quién hay que atacar. Hay que atacar al contrario. Parece que a alguien le molestó que nosotros con muchísimo esfuerzo inauguráramos un comité (de campaña) el domingo”, dijo Vázquez Garced, pese a que la firma del referido y el despido de Longo Quiñones ocurrieron el pasado viernes.

Las denuncias que presentó la gobernadora contra Longo Quiñones, y que aseguró que referirá próximamente a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) están relacionadas con sendas pesquisas federales sobre el presunto mal manejo de fondos de Medicaid por parte del Departamento de Salud, de acuerdo con tres cartas con fechas entre el 15 y el 18 de junio enviadas a la agencia por el Departamento de Justicia estadounidense y la Oficina del Inspector General del Departamento federal de Salud.

En un correo electrónico de los que Vázquez Garced presentó copia, con fecha del 17 de junio, Longo Quiñones pregunta al secretario de Salud, Lorenzo González, y funcionarios del Departamento de Justicia qué “desean” hacer con la primera de esas tres cartas, y les indica que “no deben negociar sin solicitarle a fiscalía federal la evidencia que tienen para probar su caso. Podemos discutirlo sin (sic) interesan. Pueden coordinar con mi secretaria, la Sra. Marilyn González, para la reunión”.

El 24 de junio, el secretario de la Gobernación, Antonio Pabón Batlle, le ordenó en una carta a Longo Quiñones que se inhibiera de las investigaciones federales, al amparo de la determinación que la ahora exsecretaria tomó en septiembre de 2019 al acceder al cargo, para evitar conflictos de interés relacionados con el puesto que ocupaba su madre en el Departamento de Salud. Esa misma tarde, Longo Quiñones escribió a varios funcionarios de Salud y Justicia para informarles que se había determinado “activar el mecanismo de inhibición” y que la subsecretaria, Tanya García manejaría el asunto.

El 1 de julio, Longo Quiñones volvió a escribir a González, para reiterarle que se encontraba inhibida y que, de parte de Justicia, la fiscal y subsecretaria interina Phoebe Isales quedaba a cargo. Longo Quiñones fue destituida dos días después.

Vázquez Garced justificó el lapso de tiempo entre la instrucción de Pabón y el despido de Longo Quiñones amparada en que, en una conferencia de prensa el mismo viernes, 3 de julio, una periodista le inquirió sobre las investigaciones federales en Salud, lo que la motivó a indagar en las comunicaciones emitidas entre funcionarios del gobierno estadounidense y el estatal.

“Lo que pasa es que ella no se inhibe motu proprio. Ella se inhibe porque se lo pide por escrito el secretario de la Gobernación cuando ella sabía que ella tenía que estar inhibida. Eso no es voluntario. Si a mí me envían un correo electrónico que tiene que ver con el Departamento de Salud yo digo ‘yo estoy inhibida de toda investigación que tiene que ver con el Departamento de Salud, refiérase esta comunicación a tal persona’. No empece eso, cuando ella escribe la comunicación, hay que leer el email completo, que dice que ‘en preparación para nuestra potencial reunión’. Quiere decir que ella se estaba preparando para una reunión en la cual no podía intervenir, emitir opiniones no tomar ninguna decisión”, dijo Vázquez Garced, aludiendo al correo del 24 de junio en que Longo Quiñones formaliza su inhibición en el caso de las pesquisas federales.

“Si el secretario de la Gobernación no interviene ese día por la mañana, esa reunión se hubiese dado. Y ella hubiese estado”, añadió Vázquez Garced.

La primera ejecutiva planteó que, el 3 de julio, Pabón Batlle le solicitó la renuncia a Longo Quiñones a eso de las 2:00 p.m., pero que la secretaria tardó “muchísimo tiempo” en entregar la carta.

“Cuando se le pidió la renuncia ella no respondió, tardó muchísimo en entregar la carta, hubo que llamarla en varias ocasiones. El secretario de la Gobernación la llamó en varias ocasiones, sus secretarias no contestaban”, alegó la mandataria, quien opinó que el informe con los referidos al PFEI se completó “a la carrera”.

Más críticas a la Cámara

“Yo estoy lista para todo. En un proceso primarista, qué casualidad que es la Cámara de Representantes, que se ha caracterizado por procesos altamente politizados, podemos esperar cualquier cosa. Qué casualidad que es la Cámara la que sale hoy a pedir ese proceso. Yo estoy preparada y cualquier imputación la tienen que probar ante el pueblo de Puerto Rico. Pueblo de Puerto Rico, estén muy pendientes de estas personas que vuelven otra vez a hacer imputaciones viciosas a esta servidora, que siempre me he parado de frente a ustedes a decirles cuál es la verdad. Vamos a estar pendientes a todas esas personas que con esos procesos amañados quieren afectar un proceso primarista. Yo sigo hacia delante. Wanda Vázquez no se va a quitar”, puntualizó la gobernadora cuando se le preguntó sobre la posibilidad de un proceso de residencia en su contra.

Por disposición constitucional, la Cámara baja es el cuerpo que puede comenzar un proceso de residencia contra un gobernador. De prosperar los cargos en ese cuerpo, el Senado pasaría juicio sobre las imputaciones.