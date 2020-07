Dennise Longo confirma referido a Wanda Vázquez por caso de ADSEF

La ahora exsecretaria del Departamento de Justicia, Denisse Longo, emite declaraciones escritas sobre los referidos a la Oficina del PFEI y su solicitud de despido.

Las declaraciones de la abogada fueron enviadas por su representante Juan Matos.

Lee aquí las declaraciones:

"En el mes de enero se comenzó una investigación con respecto al manejo de los suministros de ADSEF, bajo el caso 2020-31-102-00007. Luego de evaluar preliminarmente el mismo, el 11 de marzo del 2020 se notificó al OPFEI que la Gobernadora y otros altos funcionarios eran tarjeta de esta investigación.

Durante marzo, abril y mayo los fiscales de la División de Integridad Pública entrevistaron testigos, revisaron prueba y redactaron un informe resumiendo sus hallazgos. En junio se me presentó un informe, el cual discutimos y revisamos.

Paralelamente, la división de Integridad Pública realizaba una investigación sobre las compras de pruebas realizadas por el Departamento de Salud, querella que se originó ante una denuncia iniciada por mi señora madre. Esa investigación incluía como tarjetas personal de la Oficina de la Gobernadora.

Como es de conocimiento público, yo me inhibí de aquella investigación. Para garantizar la confiabilidad del proceso, el 23 de junio del 2020, le solicite a la Oficina de Ética Gubernamental una consulta, para determinar si debía inhibirme de la investigación de ADSEF, toda vez que esa pesquisa también investigaba la Oficina de la Gobernadora. El 26 de junio del 2020 la Oficina de Ética Gubernamental determinó que por ser investigaciones no relacionadas y por no involucrar el Departamento de Salud,la

Lcda. Longo no tenía facultad de inhibirse.

El proceso de preparar un referido a la Oficina del Panel del Fiscal Independiente es uno complejo, requiere el envió de un informe, la evidencia que apoya el mismo. Una vez la Secretaria y los fiscales firman todos los documentos, los mismo se radican. Yo deje los documentos firmados, para que mi sucesora siguiera su curso de acción."

