Metro de Berlín llama a descuidar la higiene para impulsar el uso de mascarillas

Las mascarillas son obligatorias en el transporte público en Alemania, pero no todos parecen entender cómo usarlas. Por este motivo, el operador de transporte de Berlín está apuntando a aquellos que dejan sus narices expuestas. Y cambiaron la estrategia. Ya no lo pedirán "por favor". Al parecer, el riesgo de contraer un virus fatal no fue suficiente. Pues bien, apelan al olor del cuerpo humano. Las personas tendrán que usarlas para no sentir el sudor ajeno.

Desde BVG (Berliner Verkehrsbetriebe) la mayor empresa de transportes de Berlín, a cargo del Metro, pidieron no usar desodorante. "Porque muchos piensan que pueden usar sus mascarillas debajo de la nariz, ahora les traemos otro problema", señalan al inicio de la lámina compartida en Twitter. ¿Cuál problema? Soportar el olor a sudor de las axilas. Incluso hicieron una ilustración bastante llamativa.

Te podría interesar:

Secretario de la Familia ofrece detalles de caso de COVID-19 en centro de adultos mayores en Carolina Al resto de los residentes del centro se les hizo la prueba rápida

"No nos dejas otra opción"

El mensaje del operador de transporte del Metro de Berlín fue claro: no usar desodorante. "Allgemeinen deoverzicht", se lee en la pancarta: dejar de usar desodorante en general. Y, en un tono algo lúdico, agregan: Bueno, ¿Tú todavía quieres tener tu nariz destapada?.

La imagen muestra un círculo rojo y una barra sobre una persona que rocía desodorante en la axila derecha. "No nos dejas otra opción", dice la traducción del texto en el tuit.