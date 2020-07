Secretario de Estado se disculpa con Jenniffer González por malentendido con invitación

SAN JUAN- El secretario del Departamento de Estado, Elmer Román dijo el sábado que hubo un problema de comunicación con la comisionada residente, Jenniffer González Colón y la invitación a la actividad oficial de la conmemoración de la Independencia de Estados Unidos.

“Yo me disculpé con la comisionada residente. Le habíamos hecho la invitación el pasado 2 de julio y ella no había visto la invitación hasta el día de ayer cuando le dimos seguimiento. Ya ella tenía otros compromisos y por lo tanto, no pudo estar con nosotros. Fue un mal entendido, pero nos aseguraremos que no ocurra de nuevo”, dijo Román en conferencia de prensa.

A pesar de que Román expresó que el viernes le dieron seguimiento a la invitación, la comisionada residente Jenniffer González Colón alegó que no recibió invitación.

“¿Hay alguna actividad oficial?, porque yo no he recibido ninguna invitación”, dijo González a la prensa en una actividad en la que participó con Pedro Pierluisi Urrutia el alcalde de Arecibo, Carlos Molina y parte del liderato del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la actividad Un Encuentro de las Generaciones de la Igualdad, en celebración del día de la Independencia de los Estados Unidos.