Retiro de nombramientos fue por falta de tiempo, según la gobernadora

Tras el retiro de nombramientos de varios jueces y fiscales ante el cierre de sesión ordinaria en la Legislatura, la gobernadora Wanda Vázquez Garced dijo hoy viernes que fue la falta de tiempo que obligó al retiro de esos nombramientos.

“La nominación de esos candidatos la hace el gobernador. En este caso, lo hizo la gobernadora. Mi análisis va a análisis de personas competentes, trayectoria, que la investigación los recomienda como personas excelentemente bien cualificadas para los puestos. Aquí la razón para retirar esos nombramientos fue que el Senado no le dio tiempo la investigación en Senado de esos candidatos y nosotros, en conversaciones, preferimos retirarlos para darle otra oportunidad, quizás en otra sesión que el Senado tenga tiempo suficiente para hacer la investigación”, dijo Vázquez Garced a preguntas de la prensa.

Explicó que se trata de 8 nombramientos que fueron retirados, pero, existen sobre 30 plazas en la Rama Judicial.

Sobre la sesión extraordinaria y los temas a tocar, la mandataria dijo esperar para la próxima semana, tener una reunión con los presidentes legislativos, Thomas Rivera Schatz, y Carlos “Johnny” Méndez Núñez.

“Espero tener una reunión con los presidentes de ambos cuerpos la próxima semana. Ya nosotros estamos identificando qué medidas podemos estar sometiendo para poder convocar una asamblea extraordinaria”, mencionó la gobernadora.

“Esperemos que sea en julio porque hay unas medidas que queremos que se aprueben lo antes posible, por lo menos, que sean examinadas por la asamblea legislativa lo antes posible, así que, esperamos que sea en julio”, añadió.

Mencionó que el tema principal durante la sesión extraordinaria lo será el plan de retribución de los empleados públicos.

“El plan de retribución de los empleados públicos es una prioridad y esto, si no entra en este presupuesto que lo trabajamos, lo incluimos, le busquemos las fuentes, estaba descrito en el presupuesto y no había sido autorizado por la Junta (de Control Fiscal). Si no entrase, es uno de los temas que quiero trabajar en la sesión extraordinaria porque forma parte de una reforma laboral para todos los servidores públicos y es importante que entre ahora”, señaló.

Además, mencionó que podría incluirse la ley de retiro.

