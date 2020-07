Geomorfólogo advierte que pudiera ocurrir un temblor igual o mayor al de esta mañana

Las probabilidades que pueda ocurrir un temblor de igual o mayor magnitud al que se experimentó esta mañana en Puerto Rico, podrían aumentar, de acuerdo con el geomorfólogo, José Molinelli, en entrevista con Radio Isla 1320.

El geomorfólogo, no obstante, aclaró tras sus expresiones que en realidad no son para asustar a la ciudadanía. Al contrario, es para que entiendan que los movimientos telúricos son un proceso geológico natural que ocurre, en particular, en el sur de Puerto Rico.

“En los próximos días hay que tener preocupación adicional, sabemos que no se puede predecir cuándo va ocurrir un sismo, pero el patrón estadístico de probabilidades indica que una vez hay un evento significativo como este, van haber sismos que pueden ser igual o hasta mayor”, indicó Molinelli.

El geomorfólogo igualmente mencionó que es importante que todos estén alertas y que no bajen la guardia.

“Deje el carro afuera, la gente debe estar alerta y tomar medidas de mitigación, no tener objetos pesados en lugares altos, así que hay que estar preparados”, aconsejó.

Molinelli recalcó que, si bien es cierto no se pueden evitar los terremotos, sí pueden evitarse los desastres por causa de los embates de la naturaleza siempre que se tomen las medidas correspondientes y se tenga la preparación adecuada para cualquier escenario.

El sismo de mayor magnitud que se ha registrado al momento fue el de este viernes, a las 9:54 a.m., de 4.9 de magnitud.

El sismo ocurrió a 8.79 kilómetros al sureste de Lajas, 11.22 al suroeste de Guánica y 30.89 al sur-sureste de Mayagüez. No se ha emitido aviso, advertencia o vigilancia de tsunami para Puerto Rico o para las Islas Vírgenes, al cierre de esta nota.

No obstante, toda la madrugada la isla tembló. De acuerdo con la Red Sísmica de Puerto Rico, la isla ha sido sacudida en siete ocasiones. Los movimientos telúricos se han concentrado, principalmente, en el sur y en el suroeste.