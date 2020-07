Vivienda será responsable de que se cumpla con costos uniformes del programa R3

El secretario de la Vivienda, Luis Carlos Fernández Trinchet, rechazó que los costos de los hogares que se construyan o reparen a través del programa federal R3 (Reconstrucción, Reparación o Reubicación) puedan convertirse en un obstáculo a los trabajos que ya han comenzado en beneficio de las miles de familias que han sido declaradas elegibles.

Específicamente, Fernández Trinchet sostuvo que los contratistas del programa deben adherirse a los estimados de costos para la reparación o reconstrucción de viviendas, para los que se utilizan unas fórmulas uniformes que le aplican a todos los hogares.

“Es un sistema que se usa en Estados Unidos y Puerto Rico, que utilizan las compañías aseguradoras en Puerto Rico, para determinar los costos de reconstrucción de una vivienda. Eso implica el costo de materiales unitarios en Puerto Rico. El costo que pueda tener arreglar esta casa va a ser el mismo que pueda tomar una casa en Mayagüez. No puedes tener una contratista que dice ‘yo voy a cobrar por la puerta $15’ y allá en Mayagüez dice ‘voy a cobrar $45’”, subrayó Fernández Trinchet en una visita que realizó junto a la gobernadora Wanda Vázquez a una vivienda que comenzó a ser reconstruida en el barrio Ceiba Sur en Juncos.

El Departamento de la Vivienda informó hoy que ya hay acuerdos firmados con 339 familias para la reparación o reconstrucción de sus casas, a un costo de $22 millones que provienen de la asignación de poco más de $3,000 millones para R3, una de los 28 categorías que forman parte del programa de fondos de desarrollo comunitario tras desastres (CDBG-DR) legislado en el Congreso para asistir en la reconstrucción posterior al huracán María.

De esos 339 acuerdos, 180 hogares se encuentran en la etapa de “pico y pala”, es decir, que se comenzó con las labores que, en cada caso, deberían completarse en un máximo de seis meses.

El titular de Vivienda utilizó como ejemplo la casa que visitó en Juncos, uno que fue seleccionado para la primera fase del programa R3 ya que sus residentes, un matrimonio de edad avanzada, cumple con los requisitos que se establecieron para asignar un orden de prioridad, entre ellos la edad, la discapacidad física de alguna de las personas y el nivel de daños a la estructura.

“Esta casa, por ejemplo, se tiene que demoler completa. Demolición, remoción de escombros (y transportarlos) a lugares identificados que cumplan con leyes federales. Aquí hay que preparar un muro de contención, hacer que la carretera llegue a la casa. Estos costos no hay forma que un contratista diga ‘yo pongo mi cifra’ y el otro diga ‘yo pongo mi otra cifra’.

Según el jefe de agencia, el contratista que se niegue a aceptar esas condiciones no podrá participar del programa R3, para el que se recibieron 26,997 solicitudes y se trabaja con una lista de espera en tanto se determina si los fondos asignados alcanzarán para cubrir los trabajos de esas familias. Hasta el 1 de junio, 5,657 familias habían sido declaradas elegibles.

“No puede negarse. Es (el Departamento de) Vivienda, siempre Vivienda es el responsable de todo lo que ocurra. El contratista que se niegue sencillamente queda fuera del programa. No estamos con contemplaciones, son personas que están dispuestas a trabajar. Hay unas guías federales que tenemos que cumplir. Las aceptas sí o no. Si no (se aceptan) sencillamente se buscan otras opciones”, sostuvo Fernández Trinchet.

La gobernadora, por su parte, negó que R3 pueda tener un desenlace similar el del programa Tu Hogar Renace, la iniciativa financiada por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias que fue ampliamente criticada por la administración de los fondos y la calidad de los trabajos realizados por los contratistas.

“Aquel contratista, aquella persona que forme parte de este programa y venga con la intención o en el transcurso e incumpla con las condiciones de este programa o cometa una irregularidad, aquí no va a poder estar y va a tener que responder. No podemos responder por lo del pasado. Yo le respondo a Puerto Rico por las determinaciones que nosotros tomamos”, expresó Vázquez.

