A merced de la lluvia el racionamiento para clientes de Carraízo

Mientras unos 140,000 abonados de Carraízo comenzarán hoy un plan de racionamiento, Doriel Pagán, directora ejecutiva de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) desconoce hasta cuándo podría extenderse la interrupción del servicio de agua ya que dependen de que eventos de lluvias nutran la represa.

"Todo depende de muchos factores, principalmente la lluvia. Todos hemos vistos el informe de sequía que acaba de salir y a pesar de que muestra una mejoría a un 22% de un 25% que estaba para la zona de sequía severa, sin embargo, se sigue sosteniendo en que todavía prevalece en Puerto Rico ese panorama tanto de sequía moderada como sequía severa", señaló la funcionaria en entrevista con Metro.

Agregó que resulta muy temprano anticipar si aumentarán la cantidad de tiempo que los abonados sufrirán una interrupción del servicio de agua potable. Como parte del plan de racionamiento, que inició hoy en zonas de San Juan, Carolina, Canóvanas y Trujillo Alto, se suspenderá el servicio a estos sectores por un periodo de 24 horas y en días alternos.

"Hay pronósticos de que hoy o mañana el tiempo está favorable para que pudiéramos recibir lluvia, particularmente en la cuenca del embalse de Carraízo. Así que estamos en esa expectativa de los pronósticos del tiempo para ver si finalmente esa lluvia llega a aliviar el comportamiento de descenso que tenemos en el embalse, es una información que estaríamos actualizando continuamente como lo hemos hechos al momento", indicó Pagán. Sin embargo, los pronósticos del Servicio Nacional de Meteorología (SNM) plantean que a partir del lunes la isla podría recibir lluvias significativas que puedan beneficiar a la cuenca del embalse y que, por el contrario, en los próximos tres o cuatro días no se espera precipitación significativa.

Seco el fin de semana para Carraízo Los pronósticos apuntan a que podría acercarse un evento de lluvias el próximo lunes.

Pagán, a su vez, justificó que se haya implementado un plan de interrupción de servicios de agua por 24 horas y no de ocho horas como en ocasiones anteriores. "En realidad para una planta tan grande un plan de interrupción de servicios de poco tiempo no haría el impacto que necesitamos. Ahora bien, yo lo que sí te puedo decir es que comenzamos en el tiempo necesario en el año 2015, en el que comenzamos con un nivel más bajo. Ahora tenemos COVID, tenemos la pandemia, así que lo que estamos evitando con el nivel que comenzamos es tener que a toda costa evitar que esta situación se extienda a un periodo de 48 horas. Eso no lo queremos así que tenemos que ser bien juiciosos y precavidos en este proceso y por eso hemos comenzado con 24 horas", argumentó.

El embalse de Cidra, por su parte, también presentó hoy un descenso en sus niveles de agua y cayó a nivel de 'ajustes operaciones'. Pagán, no obstante, indicó que al momento no contemplan un plan de racionamiento para los abonados que se suplen de este embalse.

Estos son los sectores que se verán afectados por el racionamiento de agua en Carraízo ¿A qué hora y cuándo se va el agua en tu sector? Aquí te decimos

La AAA, a su vez, anunció esta semana que podría imponer multas que oscilan entre los $250 y $4,500 por el mal uso del agua potable en medio del racionamiento. Y si bien la corporación pública busca detener el uso desmedido de agua entre la ciudadanía, Pagán admitió que corregir las roturas y los salideros de agua resulta una cuesta empinada para la agencia. La AAA pierde cerca del 60% agua potable en roturas de tuberías y salideros. "Estamos conscientes de esa gran área de oportunidad que tenemos. Precisamente, este fin de semana, tenemos un operativo de salideros donde estaremos activando todas las brigadas de redes de la AAA, particularmente la zona metropolitana para poder hacer un operativo de reparación de salideros", dijo la funcionaria. Y aunque la cifra que constituye la pérdida de agua debido a los salideros parecer permanecer inmóvil por los pasados años, Pagán aseguró que esperan instalar medidores de flujos en las plantas de mayor producción para poder identificar los salideros.

Por su parte, la agencia aún espera por que culmine la adjudicación de fondos por parte de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) para comenzar un dragado en el embalse de Carraízo, el cual presenta problema de sedimentación que limitan su capacidad para retener agua.

"Tenemos un proceso que ha sido muy positivo [con FEMA]. La comunicación ha fluido de manera muy fructífera y espero que antes de que este año culmine podamos haber concluido todo el proceso administrativo y tener noticias con relación al desembolso de fondos", sostuvo. El costo estimado para dragar el embalse de Carraízo ronda los $300 millones. Pagán mencionó que hace una semana anunciaron que estarían removiendo material vegetativo del embalse a partir de septiembre a un costo de unos $900,000.

Vea la entrevista completa aquí: