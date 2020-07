Gobernadora dice que devolucion de tabletas corrobora su versión de los hechos

La gobernadora Wanda Vázquez Garced expresó que la devolución de las dos tabletas desaparecidas a La Fortaleza este miércoles corrobora su alegato de que los artículos no se encontraban al llegar a la mansión ejecutiva.

“Eso corrobora la versión nuestra de que al momento de estar nosotros en Fortaleza esa propiedad no estaba”, expresó la gobernadora a preguntas de la prensa este jueves.

La gobernadora indicó que “no cree" que esté puesta en duda sus expresiones porque la investigación que se llevó a cabo se realizó y fue referida a las autoridades pertinentes, previo a que se abstuviera de emitir más expresiones al respecto.

“El que entienda que esas propiedades están en algún lugar, pues, sería bueno… Yo no tuve transición con nadie”, mencionó.

Vázquez Garced aseguró que sus expresiones no acusaban directamente al ex gobernador Ricardo Roselló Nevares.

La mandataria indicó que desconoce quién se llevó los artículos de La Fortaleza. Debido a que ninguno de los artículos se encontraba en la mansión al ocupar el cargo, a su juicio, las dos personas que la antecedieron en su cargo (Roselló Nevares y Pedro Pierluisi Urrutia) eran las indicadas a explicar lo sucedido o no.

“No quiero que pongan palabras en mi boca”, respondió a los medios.

La primera ejecutiva volvió a insistir en que los artículos extraviados tienen que ser devueltos. “Esa propiedad, donde esté, tiene que traerla la persona que la tenga. Porque eso es, que corrobora lo que he dicho. Hay una propiedad que no está allí. No está en Fortaleza y son propiedades compradas con fondos públicos. Y si son propiedades compradas con fondos públicos, el pueblo necesita saber dónde está esa propiedad y que se devuelva”.

La disputa por los artículos extraviados surge en medio de la álgida atmósfera primarista en el Partido Nuevo Progresista a la que han adjudicado sus expresiones.