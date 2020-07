Frente Alto, una apuesta para combatir el discrimen racial

Sin duda, una de las herramientas para combatir el discrimen racial en la isla es la educación y la amplificación de voces afrodescendientes que expongan los obstáculos que han tenido que enfrentar tan solo por el color de su piel.

Ante esta necesidad de visibilizar testimonios de personas negras en Puerto Rico, Emil Medina —CEO de Buena Vibra— creó la iniciativa ‘Frente en Alto’, un proyecto que busca exhibir cómo distintas personalidades afrodescendientes han batallado contra el racismo en la isla desde sus respectivas disciplinas. Para el joven empresario afrodescendiente, son muchas las voces en la isla que han tenido que armarse contra los estigmas del racismo y muy poco se conoce sobre estos obstáculos que suelen afrontar en la sociedad.

“Quisiera que estas personas desde el 70 y 80 que han marcado el espacio de nuestra cultura y que al mismo tiempo se le dé un espacio y una voz a estas personas que han tenido muchas acciones en nuestra cultura, pero que tal vez no se han expresado sobre las vicisitudes o los impedimentos que han tenido para lograr su reconocimiento”, indicó Medina.

Como parte de la iniciativa de ‘Frente en Alto’ —en alianza con Metro—, se publicarán 20 relatos de personalidades afrocaribeñas quienes contarán cómo enfrentaron el racismo y el discrimen en Puerto Rico.

Medina, además, contó que la idea para lanzar ‘Frente en Alto’ surgió a finales del año pasado, pero tuvo que detenerse debido a las emergencias por los terremotos en enero y luego por la pandemia del COVID-19. Agregó que, tras el asesinato de George Floyd en Estados Unidos y el reinicio de la discusión sobre el racismo en Estados Unidos y Puerto Rico, entendió que era el momento para reiniciar el proyecto y visibilizar estas voces afrodescendientes en la isla.

“Surge por un proceso de introspección en donde me pongo a analizar que yo crecí con unos role models como Roberto Clemente y Nelson Mandela y de pronto me puse a analizar los nuevos role models que existen en Puerto Rico para las generaciones actuales y me pongo a pensar que se han quedado siendo los mismos y pocas veces mencionaban a jóvenes o personas más contemporáneas siendo negras”, comentó Medina.

Y en medio de las protestas en Estados Unidos tras la muerte de Floyd, Medina opinó que la discusión sobre el racismo en Puerto Rico se enmarca en el estribillo educativo de que pertenecemos a una mezcla de tres razas y cómo ha promulgado distintos elementos de racismo sistémico en la isla y al punto de cruzarse con la inequidad de género en la isla.

El empresario también comentó que apuesta a que la publicación de estas narrativas se convierta en una pieza que pueda ser estudiada en los salones de clase y en espacios educativos y que sirvan para potenciar la cultura afroboricua en Puerto Rico. “Mi visión con el proyecto es que sea un ejemplo bibliográfico de nuestra identidad y de dignidad y que se reconozca tanto la labor, de los hombres y mujeres afro caribeños y nuestra composición heterogénea también porque tenemos de todo, que se vea esa diversidad”, indicó.

Por su parte, Félix Caraballo, gerente general del periódico Metro, puntualizó que el enlace para contar la historia de estas personas emana de la necesidad por reeducar a las personas sobre el racismo en la isla.

Archivo

“Decidimos juntarnos como profesionales negros a exponer y a presentar estas historias poderosas de estos extraordinarios seres humanos y cómo esta problemática de una manera u otra siempre ha estado presente en la vida de estas personas. El objetivo es darle continuidad y mayor visibilidad a estos temas que en el pasado generalmente se mantenía vivos en unos días y luego pasaba al olvido”, mencionó Caraballo.

Asimismo, hizo hincapié en la responsabilidad social que tienen los medios de comunicación en educar y combatir el discrimen racial. “Mi responsabilidad como profesional y como ejecutivo del periódico es tener esa voz viva a largo plazo educando a las generaciones que están creciendo y a las futuras generaciones para que crezcan en un mundo de igualdad”, señaló.