Exigen que se reabran barras en Texas, pese a ola de contagios

Pese al creciente número de casos de COVID-19 en el estado de Texas, dueños de barras han comenzado a protestar bajo el eslogan "Bar Lives Matter" –en emulación al movimiento de miles de hombres y mujeres afroamericanas— para que el gobernador republicano del estado, Gregory Wayne Abbott, los reabra.

Hasta el momento, Texas ha reportado un total de 174,826 casos positivos. La cantidad de muertes asciende 2,518.

El periódico tejano Star Telegram indicó que los manifestantes están en contra de las medidas por el gobernador del estado para que cerraran sus negocios a raíz de la oleada de nuevos casos. El gobernador –entre otras medidas— ordenó que la capacidad de servicio de los restaurantes se redujera a 50%.

Protesters are upset @GovAbbott shut down bars in order to help slow the spread of COVID-19. More than 30 bar owners are suing over the executive order. Protesters are demonstrating at the State Capitol and soon at the Governor’s Mansion. @KVUE pic.twitter.com/MaRSILqIxk

— Jenni Lee (@JenniL_KVUE) June 30, 2020