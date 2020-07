Esta sería la extensión de los $600 semanales de desempleo si se aprueba nuevo paquete de estímulo federal

La posibilidad de que el gobierno de Estados Unidos emita un nuevo paquete de estímulo económico por el coronavirus se ha hecho más real, luego de que el presidente Donald Trump expresara a favor del envío de más dinero.

La agencia de noticias Prensa Asociada informó que Trump aseguró que desea que el monto por individuo sea mayor a los $1,200 que se repartieron por la Ley Cares. "Quiero que las personas reciban más dinero para que puedan gastarlo. Quiero que el dinero les llegue rápido y sin tantas complicaciones”, declaró el mandatario.

Mientras, Forbes reportó hoy que se ha notado una urgencia por parte del Partido Republicano por aprobar el paquete de estímulo, debido al corto tiempo que tienen de sesión en el Senado en julio, y el término de algunas ayudas que están en la Ley CARES.

VIDEO: President Trump commits to 2nd stimulus. He says details would be announced in the coming weeks. The President would not tell me how much of a check Americans will receive. pic.twitter.com/Abd5E8P3Au

