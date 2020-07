Entrega de tabletas a La Fortaleza “corrobora nuestra versión”

Para la gobernadora Wanda Vázquez, los dos iPad reportados como perdidos que hoy fueron entregados en La Fortaleza “corroboran” su versión de que las decenas de objetos comprados con fondos públicos que misteriosamente desparecieron no se encontraban en la Mansión Ejecutiva al momento de ascender al cargo en agosto de 2019.

“Eso corrobora la versión nuestra de que el momento de nosotros estar en Fortaleza esa propiedad no estaba. Yo no he dicho que se la llevaron. No sé quién se las llevó. Yo lo que puedo decir es que la propiedad no estaba en La Fortaleza cuando yo llegué y quien podría explicar son las personas que estaban antes de mí”, dijo hoy Vázquez.

La primera ejecutiva destacó que el 30 de junio personal La Fortaleza completó el inventario de objetos perdidos y un informe que sería remitido a las autoridades.

“Donde estén (los objetos) tienen que traerlas las personas que la tengan. Eso corrobora lo que había dicho de que había una propiedad que no está allí en La Fortaleza y son compradas con fondos públicos. Y si son compradas con fondos públicos el pueblo de Puerto Rico necesita saber dónde está esa propiedad y que se devuelva. Lo que procede es que se haga esa investigación (y) se determine dónde están”, prosiguió la mandataria.

La semana pasada, Vázquez emplazó al exgobernador Ricardo Rosselló Nevares y a Pedro Pierluisi, su breve reemplazo en La Fortaleza, a responder sobre los artículos perdidos, cuyo valor presuntamente asciende a más de $14,000, e incluye muebles, lápices y otros objetos tecnológicos.

Rosselló Nevares, sin embargo, escribió en sus redes que el proceso de transición que se realizó en los días previos a su renuncia fue con miras a entregarle la gobernación a Vázquez, al tiempo que Pierluisi, actual rival primarista de la mandataria, ha reiterado que, en sus cinco días en La Fortaleza, nunca manejó los objetos perdidos.

“Yo no tuve transición con nadie”, insistió Vázquez esta mañana.