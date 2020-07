Asegura aparecerá el dinero para bono navideño y aumentos a empleados públicos

Aunque la Junta de Control Fiscal (JCF) no asignó dinero para implementar el plan de retribución de empleados públicos ni para el pago del bono de Navidad, la gobernadora Wanda Vázquez aseguró que los fondos para esos fines se identificarán a partir de ahorros dentro del presupuesto certificado por el ente federal.

En el caso del bono de Navidad, las circunstancias serían similares a lo que ocurrió entre 2017 y 2019, años en que el presupuesto certificado por la JCF tampoco contemplaba el pago pero en los que el gobierno, en última instancia, identificaba los fondos y ejecutaba el desembolso. Para este año, la administración de Vázquez recomendó separar $64 millones para cumplir con el bono navideño, que en Puerto Rico está dispuesto por ley.

El plan de retribución, sin embargo, es producto de la Ley de Empleador Único y hasta la fecha no se ha comenzado a implementar. La gobernadora, en su presupuesto, propuso comenzar a otorgar los aumentos a partir del 1 de octubre mediante una partida de $62 millones, mientras que la Cámara de Representantes le asignó $29 millones, para que se implementara desde el 1 de enero de 2021.

La JCF, que llegó a expresar que hubiera avalado el presupuesto de la Cámara, finalmente no le asignó dinero a esa partida.

“Si (el presupuesto de la JCF) no tiene el bono trabajaremos para hacer las economías pertinentes para que empleados públicos tengan el bono de Navidad. (El plan de_ retribución es importantísimo y lo vamos a trabajar ya sea dentro del presupuesto… Que todo el pueblo de Puerto Rico y todos los servidores sepan que el gobierno, esta gobernadora, sometió un plan de retribución riguroso, preparado de una manera muy responsable y que no había razón para evitarlo. Seguiremos luchando porque es parte de una reforma laboral que todo e mundo la escuchó, y de esa manera se implemente. Sin el plan de retribución no se puede implementar la reforma laboral”, argumentó la mandataria en una actividad en Juncos.