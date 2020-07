"Johnny" Méndez asegura hay que recortar servicios esenciales por bono de navidad

Desde que se aprobó la Junta de Control Fiscal (JCF) para Puerto Rico el tema del bono de Navidad para los empleados públicos es uno de controversia entre el ente y el Gobierno.

Este nuevo presupuesto viene acompañado con el mismo problema, según adelantó el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos "Johnny" Méndez. Este dijo en entrevista radial que será "cuesta arriba" poder identificar esta partida de dinero sin afectar servicios esenciales o la nómina del Gobierno, descartando la segunda.

Descartando una posible reducción de nómina, Méndez indicó que el ahorro de $68 millones tendría que venir de recortes a los servicios esenciales.

"Habría que lograr más de $68 millones en ahorros para que se dé el bono. Pero deben ser ahorros en servicios esenciales. No se puede reducir la nómina, así que habría que reducir gastos en agencias de gobierno" comentó el líder cameral en entrevista con Radio Isla.

"Habría que lograr más de $68 millones en ahorros para que se dé el bono. Pero deben ser ahorros en servicios escenciales. No se puede reducir la nómina, así que habría que reducir gastos en agencias de gobierno" explica @JohnnyMndez36 sobre las posibilidades de dar el bono — Julio Rivera-Saniel (@riverasaniel) July 1, 2020

Por otro lado, sobre la aprobación del presupuesto de la Junta, Méndez comentó sentir una satisfacción, aunque no completa, ya que habían negociado ciertas cosas que no fueron incluidas.

"Me llena de satisfacción, pero no puedo tener una satisfacción completa porque asuntos que habíamos negociado no están", agregó.