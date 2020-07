“Johnny” Méndez asegura negociaciones sobre presupuesto con la JCF continúan

El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, afirmó que, pese a las pocas horas que le quedan a la sesión ordinaria, los cuerpos legislativos y la Junta de Control Fiscal (JCF) todavía podrían alcanzar un acuerdo sobre el próximo presupuesto.

De esa forma, el líder legislativo rechazó que el espacio para negociar y someter un presupuesto a la JCF se hubiera cerrado, toda vez que el ente federal había establecido el mediodía de hoy como el plazo para recibir una propuesta de gastos de parte de la Legislatura.

Según Méndez, la JCF retrasó la reunión que tenía pautada esta noche para tomar una decisión sobre al presupuesto que adoptaría formalmente mañana en una reunión pública, en aras de continuar las negociaciones con las ramas legislativa y ejecutiva.

“El plazo se vence a las 12 de la noche. Nosotros seguimos en conversaciones con la Junta de Supervisión Fiscal, con Fortaleza y el Senado de Puerto Rico buscando acuerdos sobre el presupuesto”, dijo en una breve conferencia de prensa tras presentar un informe de logros en el hemiciclo.

“Lo que buscamos es que, contrario a los tres años pasados, el presupuesto no sea impuesto por la junta”, sintetizó Méndez.

El presidente cameral indicó que al momento se negocia situar a $48 millones la partida para implementar el plan de clasificación y retribución de empleados públicos, un renglón para el que la Cámara asignó $29 millones y el Senado, $57 millones. La JCF, en su propuesta a la Legislatura, no asignó fondos para ese propósito.

Si se aprobaran los $48 millones, dijo Méndez, el plan de retribución se comenzaría a implementar en octubre, y no en enero de 2021, como contemplaba la Cámara. Méndez, sin embargo, no indicó que partidas se ajustarían para dar paso a esa asignación.

La JCF expresó la semana pasada que avalaría la versión de presupuesto que aprobó la Cámara baja el 24 de junio.

“Si no hay acuerdo quedará en manos de la junta si da los $7.5 millones para WIPR, quedará en manos de la junta si aprueba o no lo que incluimos para garantizar el bono de Navidad. La junta quiere unas garantías de buena administración, si no ve eso, ellos tomarán la decisión que tomarán”, advirtió el líder cameral.

Las expresiones de Méndez se dieron luego de que un portavoz de la JCF afirmara que el organismo se aprestaba a decidir qué presupuesto adoptaría, en vista de que las cámaras no han sometido una propuesta.

Ayer, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, aseguró que ese cuerpo no concurriría con el presupuesto que recibió el visto bueno de la Cámara. La versión que aprobó el Senado el 25 de junio se acercaba al presupuesto recomendado por la administración de la gobernadora Wanda Vázquez.

La sesión ordinaria, al igual que el año fiscal, concluye a la medianoche.