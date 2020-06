Dr. Fauci advierte Estados Unidos podría tener 100,000 mil casos de coronavirus diarios

El Dr. Anthony Fauci dijo que los casos de coronavirus podrían aumentar a 100,000 por día en los Estados Unidos si los estadounidenses no comienzan a seguir las recomendaciones de salud pública.

El principal experto en enfermedades infecciosas del país hizo el comentario en una audiencia en el Senado sobre la reapertura de escuelas y lugares de trabajo.

Cuando se le pidió que pronosticara el resultado de los aumentos recientes en algunos estados, Fauci dijo que no puede hacer una predicción precisa, pero cree que será "muy perturbador".

“Ahora tenemos más de 40 mil casos nuevos por día. No me sorprendería si aumentamos a 100,000 al día si esto no cambia, así que estoy muy preocupado”, dijo Fauci, jefe de enfermedades infecciosas de los Institutos Nacionales de Salud.

Fauci dijo que las áreas que han visto brotes recientes están poniendo en riesgo a toda la nación, incluidas las áreas que han avanzado en la reducción de los casos de COVID-19. Citó imágenes de video recientes de personas que socializan en multitudes, a menudo sin máscaras, e ignorando las pautas de seguridad.

