Aseguran Luma Energy no contratará a los empleados de la AEE

El contrato otorgado a LUMA Energy por el Gobierno de la gobernadora Wanda Vázquez no reconoce los convenios colectivos ni reconocerá a la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER) como representante sindical exclusivo de los empleados, ni a ninguna otra organización laboral dentro de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

Así lo aseguró el presidente de la UTIER, Ángel Figueroa Jaramillo, al citar la página 29 del contrato donde hablan sobre los acuerdos vigentes al momento de la transacción con AEE.

“LUMA no validará los convenios colectivos ni reconocerá ni a la UTIER ni a ningún otro sindicato como representante exclusivo de los trabajadores de la AEE. En el contrato con Luma Energy, dice que no lo harán, pero hay que recordarle a Luma y a la Gobernadora que la única forma de garantizar la estabilidad de empleo, licencia de accidentes, sistema de retiro y los demás derechos adquiridos es mediante la aceptación íntegra del Convenio Colectivo según las leyes y derechos constitucionales”, explicó el presidente de la UTIER.

Figueroa Jaramillo añadió que en el contrato con Luma Energy no existe la obligación de contratar todos los empleados que actualmente trabajan en la AEE.

Según planteó, la única obligación de Luma Energy es entrevistarlos, pero sin obligación de contratarlos y si el empleado se queda fuera, Luma Energy no pagará la indemnización que corresponda. De igual forma, Figueroa Jaramillo, urgió a los empleados a no salir corriendo a aceptar las condiciones inseguras y sin garantías futuras de las propuestas laborales presentadas por LUMA.

“El contrato no establece que se emplearán a todos los trabajadores, dice que los entrevistarán y ellos decidirán si se queda con alguno, bajo las clasificaciones, requisitos y condiciones que LUMA decida. Pero, nuevamente, lo único que garantiza una estabilidad de empleo ni que se perderán los derechos adquiridos como resultado de las transacciones de la AEE, es el convenio colectivo y su representación sindical apoyado por las leyes y derechos constitucionales”, insistió.

Añadió que “mucho ojo, cuidado con lo que les dice Luma, en el contrato no dice nada de lo que les están ofreciendo o diciendo que les van a dar. Que no los cojan de lo que no son, recuerden las palabras de Ricky Rosselló, que cogían de pen hasta los suyos. No caiga en la trampa”.