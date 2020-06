Pierluisi: "Yo he lavado platos con unos prietitos que yo ni les entendía el inglés"

"Yo he lavado platos, sin guantes, en Estados Unidos con unos prietitos que yo ni les entendía el inglés"… Eso fue lo que dijo Pedro Pierluisi durante un mítin político que, según él indicó esta mañana, sucedió hace años.

A pesar de que en su explicación se identifica con ellos como "minoría", en el uso del término "unos prietitos" Pierluisi denota una marca de otredad y se ha planteado que el uso de la expresión es de corte racista.

Aunque dicha hace unos años, según Pierluisi, esta frase ha sido objeto de crítica en momentos en que en el tema de raza se discute apasionadamente tras el asesinato de George Floyd, un hombre negro, a manos de un policía blanco en Minneapolis. En entrevista con Rubén Sánchez, Pierluisi dijo sentirse orgulloso de lo que dijo, pues "durante toda mi vida he tenido empleos muy humildes". Esquivó el issue racial durante toda la entrevista.

"¿Ese fue usté verdad?", le preguntó Rubén Sánchez a Pedro Pierluisi.

Pierluisi aceptó e intentó explicar sus expresiones, sin subrayar el tema de raza.

"Esa expresión debe haber sido hace años atrás, no la he hecho ese expresión hace mucho tiempo", expresó en lo que pareció ser la única alusión a explicar lo que quiere decir con "prietitos".

De inmediato, la discusión la guió hacia su experiencia como trabajador: "He lavado platos en un restorán mientras estudiaba en una universidad, no se usaban guantes, freí papas, pollos, camarones… desde bagger hasta mensajero de bufete, obrero en proyecto de construccion, repartí periódicos…".

De hecho, la pregunta de Rubén "¿qué son prietitos pa' usté?", se quedó guindando en el aire.

"Otra vez, es en el contexto de que estaba en Nueva Orleans, eso fue hace más de 40 años, allí los que trabajábamos en la cocina y en el restaurant éramos todos de minoría, yo, los afroamericanos y para de contar…. lo reiteró, no hay nada negativo en esa expresión, estoy diciendo la verdad. Yo me siento orgulloso de todos los empleos que yo he tenido durante toda mi vida", apostilló.

Mira el video:

Aquí la entrevista con Rubén Sánchez: