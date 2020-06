Gobernadora tilda de “tragedia” referidos de la Comisión cameral de Salud

En lugar de censurar los aparentes malos manejos de la compras en el Departamento de Salud durante la emergencia por el Covid-19, la gobernadora Wanda Vázquez se expresó indignada por los 11 referidos que la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes realizó hoy a autoridades de ley y orden estatales y federales luego de concluir un proceso de investigación.

Incluso, en unos extraños comentarios durante una conferencia de prensa, Vázquez argumentó que la información de los referidos se había “filtrado” y que no existía ningún informe, pese a que hoy el representante Juan Oscar Morales radicó al pleno cameral el resultado de la investigación que comenzó a finales de marzo.

“Yo no he tenido conocimiento de ningún referido. Sí hemos tenido conocimiento es de una información que se ha filtrado de una manera irresponsable, de una manera muy triste. Es una tragedia para Puerto Rico si eso es cierto. Si eso es cierto es una tragedia para este pueblo, que funcionarios íntegros, que han dedicado su vida al servicio público, que han tenido una trayectoria de servicio público, por una acción que no tengo la menor duda que está relacionada con política, porque no hay otra…por querer hacerme daño a mí y al pueblo de Puerto Rico. Le hago un llamado al pueblo de Puerto Rico a que esté muy pendiente de quiénes van a votar por ese informe. Ha sido un gran daño a Puerto Rico, donde no ha habido una votación, donde no hemos visto qué representante ha votado. Han incluido a médicos que de manera desinteresada han ayudado a este pueblo y a mí a traer vida, a proteger vida de todos los puertorriqueños. Para mí es una tragedia”, manifestó la gobernadora.

Cuando la prensa le pidió que aclarara a qué exactamente aludía al hablar de “tragedia”, la gobernadora indicó que se refería a las imputaciones contenidas en los referidos.

Las personas referidas a agencias estatales y federales fueron Iris Santos, directora de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP); Alfonso Rossy, secretario auxiliar de Contabilidad del Departamento de Hacienda; Segundo Rodríguez Quilichini, coordinador del ‘task force’ médico; Antonio Pabón Batlle, secretario de la Gobernación; Lillian Sánchez, subsecretaria de la Gobernación; Mabel Cabeza, exfuncionaria del Departamento de Salud y exempleada de La Fortaleza; Guarina Delgado García, ayudante especial en el Negociado Manejo de Emergencias y Administración de Desastres; Ottmar Chávez, administrador de Servicios Generales (ASG); Juan Maldonado De Jesús, representante de Apex General Contractors; Robert Rodríguez, presidente de Apex General Contractors; y Ricardo Vázquez Hernández, presidente de 313 LLC.

“La tragedia es que se haya imputado a personas íntegras, personas de trayectoria en el servicio público. (Las irregularidades en la venta de pruebas serológicas) ciertamente está incorrecto. Pero lo que queremos saber es que contra esas personas aquí hay personas que las tenemos allí, que ellos mismos decían que no había evidencia. Todas las personas que escucharon esas vistas sabían que no había evidencia. Yo espero que sea un informe con la evidencia, que sea contundente y no con la intención de hacer daño”, expresó Vázquez.

¿Usted leyó el informe?, le preguntó este medio.

“Es que no hay informe. Es simplemente una información que ha trascendido, donde nadie ha votado. Y ese informe nosotros no lo hemos visto. Y donde no sabemos quién ha votado por ese informe, que sea un informe avalado por la Comisión (de Salud) y avalado por el cuerpo legislativo de la Cámara, porque la ley establece que para que pueda ser referido tiene que haber votado la Cámara en pleno. Así que no hemos visto eso”, subrayó la gobernadora.

Por meses, la mandataria ha librado una pugna con los miembros de la mayoría novoprogresista de la Cámara de Representantes, que apoyan casi unánimemente a Pedro Pierluisi, su rival primarista por la candidatura a la gobernación.

Lea el informe redactado por la Comisión de Salud:

Final-Informe-Comisión-de-Salud-RC1741 by Metro Puerto Rico on Scribd