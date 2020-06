Denuncian envío de más mensajes políticos del PNP a correos electrónicos de la UPR

View this post on Instagram

Soy estudiante del Sistema UPR y hoy recibí esto a mi correo institucional. El PNP/PPD están asustados, porque saben que ya nadie le come los cuentos, que a nadie le interesa votar íntegro por un partido tan mentiroso, violento y corrupto. Dicho eso, @upr_oficial ¿cómo explican esto? ¿Cómo una campaña política obtuvo nuestros correos electrónicos?