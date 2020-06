Confían que proyecto de retiro de la UPR se incluya en sesión extraordinaria

La representante novoprogresista Lourdes Ramos se mostró esperanzada en que el proyecto que elevaría a rango de ley el sistema de retiro de los empleados de la Universidad de Puerto Rico (UPR) se incluya en la sesión extraordinaria que ordene la gobernadora Wanda Vázquez.

El pasado jueves —el último día para aprobar medidas legislativas en la sesión ordinaria— la Cámara de Representantes respaldó unánimemente el Proyecto de la Cámara 2572 de la autoría de Ramos. Sin embargo, el Senado dejó sobre el tapete dicha medida. En entrevista con Metro, Ramos rechazó que la medida no contara con el aval de la mayoría de los senadores y que la razón por la cual no se evaluó en el hemiciclo senatorial fue que no hubo tiempo. "Fue estrictamente razones de tiempo", señaló la legisladora.

Mientras que ante las posibilidades de que sea incluido en la sesión extraordinaria, Ramos sostuvo que confía en que la gobernadora lo incluya en la lista de proyectos. "Inmediatamente [tras la sesión del jueves] envié un mensaje y hablé con los asesores de La Fortaleza para tratar que me lo incluyan en la extraordinaria que se va a llevar a cabo en julio… Sé que ella [Vázquez] me va a contestar y espero no tener inconveniente con que se incluya", comentó. El proyecto busca mantener el Plan de Beneficios Definidos del sistema de retiro. La Junta de Gobierno (JG) y la Junta de Control Fiscal (JCF) buscan congelar el sistema de retiro actual y convertirlo en un plan de contribución definida, el cual es similar a un sistema de ahorros 401K.

En abril, Vázquez vetó una medida similar de Ramos y avaló que se realizaran cambios al sistema de retiro de los empleados del primer centro docente del país. Ramos planteó que en esta ocasión dialogó las disposiciones con la gobernadora y con los grupos sindicales de la Universidad para alcanzar un consenso. Organizaciones como la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (Appu) y la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (Heend) han mostrado su respaldo a la pieza legislativa.

Por su parte, la portavoz de prensa de la gobernadora, Mariana Cobián, indicó a este medio que al momento "no se ha discutido ni fecha ni medidas al momento" de cara a una sesión extraordinaria.

El 25 de junio, la directora de la JCF, Natalie Jaresko emitió una misiva a los líderes legislativos en la que esbozó su oposición al proyecto de la Cámara 2572 ya que es contrario al Plan Fiscal de la UPR y que pone en riesgo la solvencia del sistema de retiro de la institución. Añadió que debido a la crisis financiera de la UPR, esta no puede continuar financiando un sistema de retiro de plan de beneficios definidos.

Ramos minimizó las objeciones de la JCF y argumentó que existe tiempo suficiente para que salde las deudas en el sistema de retiro y evitar su colapso en 2038. Asimismo, indicó que el proyecto de ley no implica gastos adicionales para el fisco.

Ante esto, Ramos tronó contra la JG de la UPR y les solicitó que cumplan con el financiamiento al sistema de retiro. "Si la JG están tan preocupados por el sistema de retiro que paguen las aportaciones patronales en el momento necesario, ni antes ni después…Y que comiencen eliminando los gastos de todas las vicepresidencias que ha nombrado [el presidente de la UPR, Jorge] Haddock, que hay una vicepresidencias en cada esquina de la Universidad y ahí economizamos y hay chavos para el retiro", dijo la legisladora novoprogresista.

La representante también indicó que el proyecto evitaría que la Junta de Gobierno de la UPR o la JCF continúen con sus planes de aumentar la edad para jubilarse a 62 años. El sistema de retiro, según Ramos, pasaría a manos de la Junta del Fideicomiso del Sistema de Retiro en lugar de que continúe bajo la Junta de Gobierno de la UPR. "Mientras se convierte en ley tiene que venir a la Legislatura cualquier cambio significativo al sistema de retiro de la UPR. Le estamos dando estabilidad y garantizándole todos los derechos adquiridos", añadió.

Por su parte, Ángel Rodríguez, presidente de la Appu, avaló la medida de la representante y comentó que espera que la medida sea incluida en la sesión extraordinaria. "Nosotros todavía tenemos la esperanza de que la gobernadora lo va a incluir y lo debería incluir en la sesión extraordinaria y que allí se apruebe. Esa es mi expectativa", expuso. "Esto sí es un proyecto de consenso en la comunidad universitaria", agregó.