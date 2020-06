Advierten que presupuesto aprobado en Senado pone en riesgo bono navideño y aumentos salariales

El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, advirtió hoy que si el Senado insiste en impulsar la versión de presupuesto que aprobó el pasado jueves, los empleados públicos se quedarían sin bono de Navidad y tampoco recibirían el aumento contemplado como parte del plan de clasificación y retribución creado por la Ley del Empleador Único.

Según Méndez, si la Legislatura sometiera a la Junta de Control Fiscal (JCF) un presupuesto inconsistente con el plan fiscal quedarían anulados los acuerdos que alcanzó la Cámara baja con el organismo y que incluía la asignación de fondos para el bono navideño, los aumentos salariales en el gobierno y partidas para la operación de WIPR.

En ese sentido, el líder cameral adelantó que el cuerpo que preside “no se va a mover” en las negociaciones que sostendrá con el Senado como parte del comité de conferencia que se constituirá mañana.

“Para mí la carta que envió la Junta de Supervisión Fiscal es bien reveladora. La junta dice que el presupuesto que aprobó la Cámara se alinea con el plan fiscal y obviamente ese es el punto de partida en la discusión del comité de conferencia. Nosotros mantendremos la posición. Lo que nosotros trabajamos recoge precisamente lo que la gobernadora (Wanda Vázquez) expresó en su mensaje (de presupuesto) pero que (la JCF) no incluyeron en su presupuesto”, dijo Méndez.

El miércoles pasado, la Cámara de Representantes aprobó un presupuesto que incluye $48 millones para el pago del bono de Navidad y $29 millones para implementar el plan de retribución a empleados públicos. El Senado, al día siguiente, se acercó más a la propuesta de Vázquez, asignando $64 millones para el bono navideño y $57 millones para el plan de retribución.

La JCF, en el presupuesto que presentó a la Asamblea Legislativa el 10 de junio, dejaba ambas partidas en cero, y tampoco asignaba fondos a WIPR, corporación pública para la que ambas cámaras aprobaron $7.5 millones.

“El no aprobar ese presupuesto que trabajó la Cámara tiraría al piso todo eso, porque ya no habría un compromiso y haría también que la junta apruebe su propio presupuesto, que no va a incluir el bono de Navidad, las salvaguardas que incluimos para WIPR, ni tampoco dinero para el plan de clasificación y retribución. Eso fue un trabajo que realizó el compañero ‘Tony’ Soto. Alejarnos de eso ciertamente sería nefasto para Puerto Rico”, subrayó el presidente cameral, durante una actividad que realizó el precandidato a la gobernación novoprogresista Pedro Pierluisi.

Soto, por su parte, señaló que la diferencia de $28 millones correspondiente a las partidas asignadas al plan de clasificación y retribución se debe a que la Cámara propone comenzar con esos desembolsos desde enero de 2021 a un 70% de la empleomanía gubernamental. En la versión del Senado, el aumento salarial comenzaría el 1 de octubre, e impactaría a la totalidad de los trabajadores públicos.

En el caso de la diferencia por concepto del bono de Navidad, el representante ha dicho que el presupuesto que presentó la gobernadora, y que acogió el Senado en ese renglón, no contempla que el incentivo desembolsado a algunos empleados es sufragado con fondos federales.

Soto indicó que mañana a las 9:00 a.m. habrá una reunión en la que estarán presentes los líderes camerales, con intención de armonizar la resolución de presupuesto. Si la JCF no recibe de la Asamblea Legislativa un presupuesto alineado con el plan fiscal en o antes del 30 de junio, el ente federal certificaría un documento unilateralmente, como ha hecho en los últimos tres años.

Sobre las posibilidades de alcanzar un acuerdo con el Senado, Soto mencionó que “siempre ha habido el espíritu de trabajo en conjunto. No tengo por qué pensar que en esta ocasión va a ser diferente. Tenemos la oportunidad histórica de aprobar un presupuesto balanceado que sea adoptado por la Asamblea Legislativa e incorpore la política del gobierno de Puerto Rico”.

Tanto el presupuesto sometido por la JCF como los aprobados inicialmente por el Senado y la Cámara contemplan gastos de $10,045 millones con cargo al fondo general para el año fiscal 2020-2021, que comienza el 1 de julio.