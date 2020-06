Bhatia se arrepiente de su voto a favor del Corredor Costero en Manatí

El senador popular y precandidato a la gobernación, Eduardo Bhatia, reconoció como un error su reciente voto a favor del controversial Proyecto del Senado 1643 que crearía el Corredor Costero de Manatí, modificando los límites de la reserva natural Mar Chiquita y de otros terrenos de las costas de dicho municipio.

“Mi récord como servidor público en apoyo a las grandes luchas ambientales de nuestro país está claro. Siempre he estado en contra de privatizar las playas, de la construcción en zonas marítimo terrestre y de la destrucción de nuestros recursos naturales.”, aseguró el legislador del Partido Popular Democrático (PPD) en declaraciones escritas a través de sus redes sociales.

“Ahora bien, mi compromiso con el pueblo puertorriqueño es decir siempre la verdad y hoy me toca reconocer un error”, reconoció Bhatia.

Estas son mis expresiones sobre el Proyecto del Senado 1643: Mi récord como servidor público en apoyo a las grandes… Posted by Eduardo Bhatia on Saturday, June 27, 2020

“De su faz, el Proyecto del Senado 1643 aparentaba promover un fin loable. Producto del reclamo legítimo de muchos ciudadanos y amigos con quienes he compartido en importantes luchas ambientales, me acerqué a personas cuyo criterio respeto como el Lcdo. Pedro Saadé, el planificador Luis García Pelati y personal de Para la Naturaleza. En diálogo con ellos, me he convencido que mi impresión inicial era equivocada, y que este proyecto tiene una intención oculta que desmerece nuestro ambiente.”, añadió el senado del PPD.

El aspirante a la gobernación le pidió a la actual primera ejecutiva, Wanda Vázquez, que vete la pieza legislativa ni bien llegue a su escritorio. Prometió, además, que en caso de que la medida se convierta en ley, presentará un proyecto propio para derogarla, de convertirse en gobernador.

