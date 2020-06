Senador estadounidense rechaza la idea de la estadidad para Puerto Rico

El senador de Arkansas Tom Cotton hizo burlas hoy sobre la idea de que Puerto Rico se convierta en un estado de Estados Unidos.

Mientras ofrecía un mensaje en el que se oponía a la idea de que Washington D. C. se convierta en un estado, el senador lanzó un comentario: “No demos a los demócratas ninguna idea brillante. Ya quieren hacer de Puerto Rico un estado”.

La expresión fue en reacción a que los republicanos temen que los votantes elijan demócratas para el Congreso.

