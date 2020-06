Organización presenta guía de preparación comunitaria ante una emergencia

Ante lo que catalogaron como una falta de preparación adecuada del gobierno, la organización sin fines de lucro Taller Salud anunció hoy el lanzamiento de una 'Guía de Protección Comunitaria' que busca que las comunidades del país se preparen para situaciones de emergencia como huracanes y terremotos.

La publicación de la guía surge a raíz de la experiencia de la organización y de diferentes líderes comunitarias atendiendo en municipios como Loíza, Vieques y Peñuelas tras los huracanes Irma y María.

"A casi tres años del huracán María, a casi seis meses de que comenzara a temblar en los pueblos del sur y acabamos de cumplir tres meses del cierre que se declaró por la pandemia del COVID. Uno siente el peso de una emergencia sobre otra y definitivamente uno también siente el peso de no contar con un gobierno que priorice en las vidas, en la salud, seguridad y bienestar de la gente", señaló Tania Rosario, directora de Taller Salud en una conferencia de prensa virtual que realizó la organización. Rosario añadió que desde marzo exigieron al gobierno la publicación de un plan de emergencias para atender emergencias.

Según explicó Jenifer De Jesús —gerente de comunidad y liderazgo de la organización, la guía contiene se divide en tres pasos que son: "Antes", "Durante" y "Después". Añadió que cada una de las guías contiene recomendaciones solo los pasos y medidas que debe tomar una comunidad en las distintas etapas de una emergencia con un enfoque comunitario, inclusivo y feminista.

En la primera etapa —de acuerdo con María Villegas, líder comunitaria en la comunidad de Melilla en Loíza— la guía recomienda la identificación de artículos de primera necesidad, lista de personas encamadas y envejecientes. Asimismo ,dispone que se identifique a personas claves dentro de las comunidades que sean paramédicos o que tengan experiencia en el manejo de emergencias y desastres. Esta etapa, también dispone la creación de comités comunitarios como el de un comedor comunitario, comité de mediación —que resolvería disputas entre vecinos de cara a una emergencia—, comité de limpieza comunitaria y un comité para el saneamiento de agua.

Por su parte, Grace Blanco —de la organización Taller Salud— mencionó que en la etapa "Durante", los vecinos de las comunidades deben asegurarse de mantenerse en lugares seguros, informados y aprovechar para explicar a los niños y niñas lo que acontece durante una emergencia. La guía está disponible gratuitamente en la página oficial de Taller Salud.

En la etapa después, De Jesús comentó que se trata de incorporar las medidas tomadas en las primeras dos fases para así responder a los estragos que pudo haber provocado un huracán, inundaciones o un terremoto.

Pese a que se trata de una iniciativa de autogestión comunitaria, tanto De Jesús como Rosario insistieron en que no se trata de que el gobierno se desligue de estos procesos. Rosario, por su parte, denunció una alocución en mayo pasado de la gobernadora Wanda Vázquez en donde planteó que es responsabilidad del ciudadano —y no del gobierno— evitar una propagación del coronavirus COVID-19. Agregó que este tipo de mensaje lo que provoca es impunidad y que no se pueda adjudicar responsabilidades por el mal manejo de una emergencia.