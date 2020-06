Una de las atracciones más famosas de Walt Disney World será transformada y cambiarán su formato tras quejas por representar estereotipos raciales, así lo anunció la empresa.

Se trata de 'Splash Mountain' que se basa en la película "Song of The South", la cual fue filmada en el año 1946 y ha generado mucha controversia con el pasar de los años. Ahora, la atracción será reajustada y tendrá como tema principal la película "The Princess and the Frog" del año 2009. La misma presenta a la primera princesa negra de Disney.

La película "Son of The South" es conocida por la canción "Zip-a-Dee-Doo-Dah", la misma contiene varios estereotipos raciales y presenta a las personas negras como esclavos. El filme es tan controversial que Disney no lo ha reproducido por décadas, incluso no lo hizo disponible en el servicio de streaming Disney Plus.

A través de la plataforma, Change.org se realizó la petición para que la empresa de parques de diversión cambiara la temática de la popular atracción que lleva años en el parque 'Magic Kingdom'.

Disney renovará la atracción 'Splash Mountain' tras quejas por presentar estereotipos raciales

We're thrilled to share Splash Mountain at @Disneyland & @WaltDisneyWorld will be completely reimagined with a new story inspired by an all-time favorite @DisneyAnimation film, “The Princess and the Frog.” Learn about what Imagineers have in development: https://t.co/HyKfdDSH3j pic.twitter.com/DV6476KAVX — Disney Parks (@DisneyParks) June 25, 2020

Este cambio se da luego de que varias marcas como Aunt Jemima y Uncle Ben's también anunciaran que cambiarán la manera en que presentan sus productos por promocionar estereotipos. El movimiento ha tomado fuerzas tras la muerte de George Floyd a manos de la policía en Minneapolis.

Te podría interesar: