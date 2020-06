Madre de Stefano Steenbakkers conmemora la tragedia de la muerte del joven en un carjacking

Zorimar Betancourt, madre del fenecido joven Stefano Steenbakkers, recordó hoy que hace ocho años ocurrió la tragedia del fallecimiento del joven durante un carjacking.

“Hoy se cumplen 8 años de la noche mas horrible de mi vida. Amador Huggins y John Anthony Morales decidieron que era un buen día para un carjacking y escogieron la Lexus de Bita en la cual estabas tu 💔. Jamas olvidare esa ultima llamada. Tu voz quebrantada por el miedo que sentias. Y tu ultimo suspiro al ver que John Anthony tenia una pistola en sus manos y estaba listo para halar el gatillo”, expresó Betancourt en su cuenta de Facebook.

Añadió que “te quiero Stefano Steenbakkers de aquí a la luna y todas las estrellas. Mi amor por ti es infinito aunque fisicamente ya no estas. Mi querido ángel nunca olvides que Mama loves you MOST 😇 y que estoy dando el resto por tu memoria todos los días de mi vida. Eso me hace vivir”.

