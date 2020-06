Estudiantes y profesores de Junta Universitaria UPR respaldan Reforma Universitaria

Los representantes del sector docente y estudiantil ante la Junta Universitaria, que componen la mayoría de los miembros de ese cuerpo de gobernanza, se expresaron a favor de la aprobación del Proyecto del Senado 1536 (P. del S. 1536) radicado el 13 de marzo de 2020 por petición de la Comisión Multisectorial de Reforma Universitaria (CMRU).

Actualmente el P. del S. 1536 está bajo consideración de las comisiones de Educación y Reforma Universitaria y de Hacienda del Senado de Puerto Rico. En la reunión extraordinaria de la Junta Universitaria llevada a cabo en la tarde de hoy, 22 de junio, el informe del Comité Ad-Hoc Revisión de Ley Universitaria formó parte de la discusión pautada para la misma. Este informe contiene enmiendas al proyecto de ley, las cuales incluimos, con el endoso por este foro representativo dentro del actual esquema gubernamental de la Universidad de Puerto Rico.

En la reunión de la Junta Universitaria, siguiendo los procesos democráticos y parlamentarios que establece el cuerpo de gobernanza, se logró discutir y aprobar la Exposición de Motivos y los primeros seis Artículos del P. del S. 1536 con las enmiendas recomendadas por el Comité Ad-Hoc Revisión de Ley Universitaria con el voto afirmativo de los sectores docentes y estudiantiles, no así el sector de los rectores y la administración. El Presidente recesó los trabajos a las 4:30 pm. Esto causó que no se pudiera culminar la discusión de los 22 artículos del P. del S. 1536 con las enmiendas recomendadas ni llevarse a cabo la votación final sobre el P. del S. 1536.

“Esperamos culminar la discusión y aprobación de las enmiendas recomendadas al P. del S. 1536, ante la inminente terminación de la presente sesión legislativa, el caucus docente y el caucus estudiantil decidimos enviar directamente a las comisiones del Senado de Puerto Rico un Memorial Explicativo conjunto avalando el P. del S. 1536. La Junta Universitaria ha trabajado en la presentación de enmiendas a la Ley Universitaria desde el 2013. Por otro lado, la Comisión Multisectorial para la Reforma Universitaria (CMRU), encomendada por el Senado de Puerto Rico a preparar y someter un borrador de Reforma Universitaria, inició su encomienda en agosto de 2018”, expresaron en un comunicado de prensa.

El Anteproyecto de Ley Universitaria de la CMRU producto de una amplia participación universitaria (sectores estudiantiles, docentes, gremios universitarios, comunidad extramuros y senados académicos), se convirtió en el P. del S. 1536 el 13 de marzo de 2020.

Los temas de más preocupación de la comunidad universitaria son: politización, participación/democratización, financiamiento, aumento de matrícula, gobernanza, orientación/educación, pesimismo/falta de confianza, centralización del poder y problemas con la ley universitaria, coincidiendo con muchos de los identificados por el Senado de Puerto Rico en la R. del S. 55 del 27 de enero de 2017.

Históricamente, los universitarios han exigido una reforma íntegra y democrática para combatir los problemas en la Universidad de Puerto Rico. Desde el 20 de enero del 1966, la ley universitaria ha recibido enmiendas, pero no se ha revisado en profundidad. El P. del S. 1536 es un proyecto de nueva Ley Universitaria. Es imperativo mostrar compromiso con el futuro de la educación pública superior de las próximas generaciones y garantizarle a la UPR una gobernanza digna. El proyecto P. del S. 1536 logra ese cometido. Este reconoce a la UPR como un bien público esencial para el desarrollo sostenible del país, le garantiza a UPR un financiamiento estable, protege su autonomía y evita el clientelismo político-partidista que ha plagado sus estructuras de gobernanza y entorpecen su funcionamiento.

La interferencia política en los asuntos de la universidad, una preocupación generalizada en todas las propuestas históricas de reforma, en la R. del S. 55 del Senado de Puerto Rico del 27 de enero de 2017 y ahora en el P. del S. 1536, es tan detrimental a la universidad que la agencia acreditadora, la Middle States Commission on Higher Education (MSCHE) ha expresado que “presenta una amenaza a su libertad y efectividad” (traducción suplida, ver Political Intervention in Education. Middle States Commission on Higher Education: Philadelphia, 2009). El P. del S. 1536 no elimina ni trastoca cuerpos de gobernanza. En realidad, identifica formas alternas para seleccionar los miembros de los cuerpos de gobernanza. También adjudica las responsabilidades a personas electas a estos cuerpos. La medida legislativa reafirma lo establecido en los distintos estándares de la MSCHE.

Avalamos el P. del S. 1536 de Ley Universitaria, según recomendado por el Comité Ad-Hoc Revisión de Ley Universitaria de la Junta Universitaria, que propone cambios en la ley orgánica de la UPR para atender los reclamos históricos que consistentemente han sido presentados por los diversos sectores de la comunidad universitaria. Por tal razón, necesitamos que la Universidad de Puerto Rico se reconozca como un bien público esencial para el desarrollo sustentable del país, se garantice su autonomía y se proteja su financiamiento y para que conste, comunicamos nuestro apoyo a una reforma universitaria verdadera. Favorecemos que el P. del S. 1536 se convierta en una nueva ley que garantice una Universidad de Puerto Rico digna, accesible, autónoma y al servicio de Puerto Rico.

