Estos son los cambios del DTRH en el recibo de documentos del desempleo

El secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), Carlos Rivera, informó que se disponen a iniciar un sistema de turnos para que los ciudadanos no tengan que hacer una fila para obtener un número para una cita futura en la que revisarán sus documentos de desempleo.

En entrevista con Metro, el funcionario detalló que han hecho pruebas con Turnos PR, con el objetivo de que los ciudadanos hagan su cita por Internet. Además, destacó que regresaron al sistema de buzones para la entrega de documentos, esto tras el cierre de los servicarros.

"Los servicarros ya se cerraron, el propósito de los servicarros era para dejar documentos. Los ciudadanos lo que hacían era una fila de vehículos y entregaban documentos únicamente. Lo que hicimos fue, primero, para que no hicieran filas, restablecimos unos buzones en las distintas locales, así como en la oficina central del Departamento del Trabajo", expuso el titular del Trabajo.

Sistema de Turnos PR

Este añadió que las oficinas regionales de Mayagüez, San Germán y Arecibo ya están trabajando. Según explicó, fue una apertura parcial de las oficinas mientras se preparaban para utilizar el sistema Turnos PR para otorgar las citas a los desempleados.

"A los ciudadanos se les está llamando en orden de antigüedad, los documentos que ya radicaron, según los más antiguos o más viejos, se les están llamando", puntualizó.

Asimismo, detalló que se le envía un mensaje de texto a los ciudadanos en el que se les informa sobre el día y la hora en que lo van a llamar.

"La ventaja de eso es que el ciudadano no tiene que hacer fila, no tiene que ir a ningún lugar para ser atendido. Por el momento no estamos trabajando de manera presencial o atendiendo a todas las personas en las regiones porque estamos utilizando este sistema con dos propósitos: primero para que el ciudadano no salga, segundo, todavía estamos bajo el COVID-19 así que debemos mantener ese distanciamiento en la medida que sea posible", sentenció.

Continuarán en el Centro de Convenciones

Rivera agregó que el Centro de Convenciones es el único lugar en el que se está trabajando de forma presencial, en el que atienden 300 personas diarias.

"A pesar de que aquí se atienden 300 personas, se atienden sobre 4,000 casos diarios, es el número que estamos trabajando. O sea que estamos impactando un gran número de casos, comoquiera no es suficiente porque hay miles de solicitudes, pero estamos trabajando de esa forma paulatinamente", afirmó Rivera.

De igual forma, mencionó que analizan más acuerdos colaborativos con los municipios para manejo de solicitudes del seguro de desempleo. Al principio, se llegaron acuerdos para el manejo de las solicitudes del Programa de Asistencia de Desempleo por Pandemia (PUA).

Finalmente, Rivera expuso que se envió una notificación a los jefes de agencia a fin de que identifiquen personal que pueda asistir al DTRH.

"Solicitamos 86 empleados transitorios, están bajo la consideración de OGP. Escribimos para el Empleador Unico", anunció el funcionario.