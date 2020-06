ASPIRA reanuda operaciones y ofrece servicios de pruebas rápidas de VIH gratuitas

La organización sin fines de lucro, ASPIRA de Puerto Rico, anunció el pasado martes la reapertura de sus servicios en sus localidades. Dentro de estos, reanudarán los servicios de pruebas rápidas gratuitas para VIH y otras enfermedades de transmisión sexual en sus facilidades de Carolina durante los meses de junio y julio por cita previa. El horario será de lunes a jueves de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Debe llamar antes de la visita para orientación sobre los procesos que debe practicar antes, durante y después de recibir nuestros servicios, de acuerdo con las normas de seguridad por el COVID-19.

El “Centers for Disease Control and Prevention (CDC)” ha encontrado que más del 90 por ciento de las nuevas infecciones causadas por el VIH en los Estados Unidos podrían prevenirse con la prueba y diagnóstico de personas con VIH. Esa prueba puede garantizar que las personas puedan recibir pronta atención, enlace y tratamiento. Es importante conocer que 1.2 millones de personas en los Estados Unidos viven con el VIH y ese número crece casi 45.000 cada año. Uno de cada ocho personas que tienen VIH no lo saben. Eso significa que no están recibiendo la atención médica necesaria para mantenerse saludable y evitar transmitir el VIH a otros.

Lizbeth Rivera, directora del Programa de Prevención (PEPS) de ASPIRA Puerto Rico, indicó que los resultados se entregan en 20 minutos y es un proceso seguro, gratis y confidencial. “Esta es una buena oportunidad para obtener más información sobre las diferentes pruebas, datos y para cuidar de la salud a nivel individual y colectivo”, informó Rivera. Teniendo esto como preocupación, ASPIRA hace este llamado a la comunidad puertorriqueña:

Infórmese: Su protección y la de los suyos comienza con el conocimiento. Conocer los hechos sobre el VIH le ayudará a tomar decisiones informadas sobre sexo, drogas y otras actividades o conductas que lo expongan a usted y a su pareja a estar en riesgo para el VIH. Al tener más información usted puede compartir lo que aprenda con sus amigos y otras personas importantes en su entorno.

Hágase la prueba: Conocer su estado de VIH le otorga el poder para controlar su salud y su futuro. Hacerse la prueba nunca ha sido tan fácil. Muchas clínicas, programas de abuso de sustancias, centros de salud comunitarios y hospitales ofrecen la prueba del VIH, ASPIRA la ofrece gratuitamente.

Comparta: La prueba del VIH es sólo un paso. Todos podemos hacer algo para ayudar a detener el VIH. Compartir lo aprendido o experimentado personalmente con los demás es una excelente iniciativa.

Para más información puede comunicarse al (787) 641-1985 o visitar su localidad en la Carretera 8887, Km. 11.9, Barrio San Antón, Carolina, Puerto Rico. También puede acceder a www.aspirapr.org o @aspiradepuertorico en Facebook.

