Reclaman más dinero para que la Comisión de Juegos inspeccione máquinas tragamonedas

Con el propósito de proveer mayor fiscalización y transparencia en la operación de las máquinas de video juego para adultos operadas por el Hipódromo El Camarero, la Asociación de Criadores de Caballos Purasangre de Carreras de Puerto Rico propuso enmendar el presupuesto operacional de la Comisión de Juegos de Puerto Rico para el año fiscal 2020-21 con el fin de incluir tres posiciones de inspectores de Sistemas de Video Juego (SVJ).

El pedido fue presentado por el presidente de la Asociación, Eduardo Maldonado, en una ponencia presentada ante la Comisión de Hacienda, Presupuesto y de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico, ‘PROMESA’ la cual se encuentra en la evaluación del nuevo presupuesto que entra en vigor el 1 de julio.

“En estos momentos, la Comisión de Juegos carece del personal técnico para validar y auditar, por ejemplo, el uso del SVJ. Siendo el objetivo primordial de la implementación de esta plataforma de video juegos el impulsar la crianza nativa, así como incrementar los premios de las carreras de caballo purasangre según establecido en el Artículo I sección 1.3 del Reglamento Hípico sobre el Sistema de Video Juegos Electrónico Número 8859, es urgente la asignación de tres inspectores de máquinas de video juego. Esto, no nos cabe la menor duda, produciría resultados positivos para la industria, casi de manera inmediata, al igual que para el Gobierno en la forma de aumentos en los tributos relacionados con el sector”, sostuvo Maldonado.

Vistas de presupuesto

El pasado viernes, la Comisión de Hacienda inició el proceso de evaluación de la Resolución Conjunta de la Cámara que asigna la cantidad sobre $10,000 millones, con cargo al Fondo General del Tesoro Estatal, para gastos ordinarios de funcionamiento de los programas y agencias que componen la Rama Ejecutiva y los programas que componen la Rama Judicial y la Rama Legislativa durante el año fiscal que concluye el 30 de junio de 2021.

“Según se desprende de la pieza legislativa ante su consideración, el presupuesto propuestos para la Comisión de Jugos de Puerto Rico es de $2,240,000 para el próximo año fiscal. De un breve análisis de esta asignación, y conscientes de la regulación y fiscalización que debe ejercer esta entidad gubernamental, entendemos que la misma se queda corta para cumplir sus objetivos básicos en relación al sector hípico”, comentó Maldonado.

Además, dijo que desde su inicio en el año 2009, el SVJ ha sido poco regulado, si en algo, debido a una marcada carencia de personal especializado para esa función, primero en la Administración de la Industria y el Deporte Hípico, luego en el Departamento de Hacienda y ahora en la Comisión de Juegos.

"Sencillamente no existe data empírica que corrobore las cifras emitidas por el Hipódromo Camarero Racetrack, Inc., entidad privada, con fines de lucro encargada de la administración y operación de los SVJ en las agencias hípicas a través de todo Puerto Rico. Esto es muy preocupante debido a que una de las funciones de esta plataforma es asistir la crianza de caballos nativos, algo que no ha sucedido en sobre una década desde su génesis”, recalco diciendo Maldonado.

La Asociación de Criadores de Caballos Purasangre de Carreras de Puerto Rico es una entidad bonafide, sin fines de lucro que representa a 1,000 trabajadores.

