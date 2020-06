Fotos: Así lucen algunos lugares en Puerto Rico antes y después del polvo del Sahara

View this post on Instagram

Antes/Después 9:30 am ‪El #polvodelsahara continuará muy denso hoy y mañana. Este es un evento de importancia para la #saludpublica Siga uso de mascarilla 😷 y recuerde evitar exposición prolongada al exterior. Condiciones MUY INSALUBRES 🟣#puertorico #SaharanDust ‬