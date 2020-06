Temblor sacude cercanías del condado en el que Trump realizó su mitin político

Un terremoto de magnitud 4.2 sacudió el condado de Noble ayer (sábado), 21 de junio, a eso de las 10:15 de la noche, a pocas millas de la ciudad en la que el presidente, Donald J. Trump, llevó a cabo su primer mitin político rumbo a la reelección presidencial de los Estados Unidos.

El Servicio Geológico de los Estados Unidos detectó el temblor, específicamente, en la ciudad de Perry.

El Servicio Nacional de Meteorología comunicó a través de su cuenta de Twitter que la oficina de la agencia que se encuentra ubicada en Tulsa sintió el inesperado temblor.

Just felt an earthquake here at the NWS Tulsa Office!

— NWS Tulsa (@NWStulsa) June 21, 2020