Residente dedica emotivo video a su pequeño hijo en el Día de los Padres

View this post on Instagram

Extraño tanto a mi hijo que me puse a hacer este video sin dormir aún para ver si me sentía mejor pero me siento peor jeje. Llevo mas de 3 meses sin ver a Milo pero se que toda esta pandemia pasara. Abracen, besen jueguen, eduquen, compartan con sus hijos. Happy Father’s Day

A post shared by René Pérez Joglar (@residente) on Jun 21, 2020 at 6:18am PDT

“Pero me siento peor”, añadió el puertorriqueño.

El pequeño niño de cabello castaño y ojos café es su hijo gracias al fruto de su relación junto a la actriz argentina, Soledad Fandiño. El fundador del grupo musical “Calle 13” estuvo casado durante 13 años con la actriz.

En el video que publicó en su cuenta de Instagram se muestran fotos y tomas del productor y rapero junto a su niño abrazándolo o jugando. Igual, distintas tomas muestran al pequeño mirarlo cantar en la tarima, jugar fútbol en el parque o subir árboles.

Te podría interesar:

Campaña de Derechos Humanos pide la cancelación de "La Comay" Se unen al "Boicot de La Comay" que resurgió hace unos días en las redes sociales

En la entradilla del video escribió: “llevo más de 3 meses sin ver a Milo, pero sé que toda esta pandemia pasará”.

El puertorriqueño igual mencionó que produjo el video debido a que en una noche no podía dormir al pensar en él, aunque al tenerlo listo, se sintió peor.

Este no es el primer video musical en el que Residente aparece junto a su pequeño. En el video “René” que se viralizó en febrero y en el que revela cada sus episodios de depresión, al final, muestra cómo recoge a su niño en sus brazos y luego le sostiene la mano. Los dos caminan juntos con una camisa de béisbol.

El rapero instó al final del video a todos los padres a que disfruten su día, a pesar de la pandemia que ha trastocado el mundo.