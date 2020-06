Manejador de campaña de Trump culpa a medios por baja asistencia a mitin político

El manejador de la campaña de Donald J. Trump rumbo a su reelección como presidente de los Estados Unidos, Brad Parscale, culpó a los medios de comunicación por sembrar el miedo en los potenciales asistentes del mitin político.

"Los izquierdistas y los trolls en línea están celebrando victoria, pensando que de alguna manera afectaron la asistencia al mitin”, expresó. “No saben de qué están hablando o cómo funcionan nuestros mítines”.

En medio de la teoría que circulan en las redes sociales de que un grupo de fanáticos de Tik-Tok adquirió tiquetes falsamente para evitar que las personas asistieran al mitin, preguntó por qué los reporteros no contactaron al comité de campaña antes de publicar el alegato.

Trump Campaign Manager out with a lengthy statement criticizing journalists’ coverage of the president’s Tulsa rally, in light of lower than expected turnout.@Parscale says the Trump campaign now, “wonder[s] why we bother credentialing media for events.”

