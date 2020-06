Suspenden toque de queda en ciudad en la que Trump realizará su primer mitin político

Pese a la pandemia de COVID-19 que ha infectado a millones en Estados Unidos, G.T. Bynum, alcalde del condado en el que se realizará el primer mitin político del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, suspendió el toque de queda a horas del evento al que se espera que asistan sobre 100,000 personas

El toque de queda se levantó el jueves por la noche. Luego se volverá a activar el domingo en la mañana.

I just spoke to the highly respected Mayor of Tulsa, G.T. Bynum, who informed me there will be no curfew tonight or tomorrow for our many supporters attending the #MAGA Rally. Enjoy yourselves – thank you to Mayor Bynum! @gtbynum

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 19, 2020