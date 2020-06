Proyecto Dignidad sobre el Código Electoral: "es un secuestro a la democracia"

El candidato a la gobernación por el Proyecto Dignidad, César Vázquez, catalogó hoy como un secuestro a la democracia la firma de la gobernadora Wanda Vázquez Garced en el nuevo Código Electoral.

Pese a la oposición de los partidos de minoría, la mandataria anunció hoy que estampó su firma en la polémica pieza legislativa mediante un comunicado de prensa.

"Es una desilusión. Nosotros esperábamos que ella fuese firme con la palabra que había dado de que no iba a firmar ningún Código Electoral que no fuese fruto del consenso. Así que esto abona a la percepción que muchos tenemos de que la palabra de la señora gobernadora es cambiante. Creemos que el Código Electoral, según fue aprobado, es una amenaza para la democracia puertorriqueña", comentó Vázquez en entrevista con Metro.

El Proyecto Dignidad es una de las nuevas colectividades que participará en las elecciones generales en noviembre. El proyecto no contó con el aval de los partidos de oposición como el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Partido Popular Democrático, el Partido Independentista Puertorriqueño y Eliezer Molina, quien aspira a la gobernación de forma independiente. Inclusive, la gobernadora mencionó en varias ocasiones que, de no contar con el aval de todos los partidos políticos, no firmaría el Código Electoral.

Asimismo, Vázquez objetó que el nuevo Código Electoral "atenta contra la intención del elector como principio fundamental a la hora de evaluar el voto". Asimismo, denunció que la medida tiene el efecto de perpetuar al Partido Nuevo Progresista (PNP) en el poder. Similar cuestionamiento han levantado el PPD y el PIP ya que el nuevo código abre la puerta a que el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) pueda ser una figura del PNP aunque no prevalezcan en los comicios generales.

Vázquez también tronó contra el Código Electoral ya que haría el camino más espinoso para que partidos emergentes se certifiquen. "[Este proyecto] disminuye las posibilidades de que nuevas propuestas políticas puedan surgir. Le hace más difícil a los partidos emergentes poder ser certificados",señaló.

"Es un secuestro de la democracia puertorriqueña", continuó.

El Código Electoral entrará en vigor a menos de dos meses de las primarias electorales y a menos de cinco meses de las elecciones generales a celebrarse el 3 de noviembre.