Pintan "Black Lives Matter" en el pavimento de la avenida Ashford en Condado

Un grupo de jóvenes se dio la tarea de pintar la expresión antiracista "Black Lives Matter" en el pavimento de la avenida Ashford en Condado, según una publicación.

La frase fue pintada frente al parque La Ventana al Mar y cubre unos diez metros de distancia, según se desprende de las imágenes.

Según la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, la iniciativa fue propuesta por el equipo del trapero Bad Bunny, quienes llamaron a solicitud del artista.

"Honrados de que se haya escogido a San Juan para seguir llevando el mensaje de NO AL RACISMO; NO AL ODIO", público la primera ejecutiva municipal en su cuenta de Twitter.

Esta manifestación alude a las protestas que se han realizado por todo el mundo luego del fallecimiento de George Floyd, quien murió a manos de un policía en Minneapolis el pasado 25 de mayo.

Desde entonces, las denuncias antirracistas y manifestaciones artísticas no han cesado.

En un ejemplo similar, Washington D.C., por ejemplo, la alcaldesa ordenó que la expresión se pintara en la avenida que conduce a la Casa Blanca.

The mayor of Washington, DC, just ordered a 35-foot-wide Black Lives Matter mural to be painted behind the White House: https://t.co/rUpgPs9QWv pic.twitter.com/IBR51pFGdr

— Artnet (@artnet) June 8, 2020