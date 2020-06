Aníbal José Torres: "la gobernadora incumplió su palabra"

Tras la firma del polémico Código Electoral, el presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Aníbal José Torres, cuestionó la credibilidad de la gobernadora Wanda Vázquez luego de que esta aseguró que no daría paso al proyecto si este no contaba con el consenso de todos los partidos políticos del país.

"Demuestra la gobernadora no tener credibilidad, no tener palabra y ceder al capricho de Thomas Rivera Schatz [presidente del Senado]. La gobernadora había dicho que no iba a aprobar nada que no tuviese consenso. Este Código no tiene consenso de ningún partido político más allá del Partido Nuevo Progresista (PNP)", señaló el senador en entrevista telefónica con Metro.

Hoy, la gobernadora Wanda Vázquez estampó su firma en el nuevo Código Electoral pese a la oposición de todos los partidos de la oposición incluyendo al PPD, Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Proyecto Dignidad y el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).

Torres, asimismo, denunció que con este nuevo Código Electoral, el PNP busca perpetuarse en el poder de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) y violentar la intención de los electores. "El issue es apoderarse de la Comisión Estatal de Elecciones, cambiar la definición de partido político de mayoría, violentar la intención del elector, abrir la puerta para que personas que no residen en Puerto Rico puedan votar, aquí es cambiar las reglas de juego en la última entrada", comentó el legislador.

Agregó que el nuevo Código no cuestionará el domicilio del elector lo que, según Torres, abre la puerta para que personas que no residen en Puerto Rico puedan emitir un voto ausente.

"La gobernadora incumple su palabra y demuestra que su interés político está por encima de su responsabilidad de defender la democracia", dijo.

El nuevo Código Electoral entrará en vigor a menos de dos meses de las primarias y a menos de cinco meses de los comicios generales en noviembre.