Tardío inicio de análisis del presupuesto del gobierno ante la Legislatura

La Comisión de Hacienda, que preside el representante Antonio Soto Torres, comenzó el viernes, el análisis del presupuesto operacional del Gobierno para el año fiscal 2020-2021, que es de 10,045,190,000 millones de dólares, con la presentación del Departamento de Hacienda (DH), la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF).

Este estudio se da a raíz de la Resolución Conjunta de la Cámara 734, presentada por la mayoría parlamentaria por petición de la Junta de Control Fiscal (JCF).

El presidente de la Comisión criticó al iniciar los trabajos, el hecho de que al momento en que se estaba expresando, apenas se había sometido el proyecto de presupuesto por parte del Ejecutivo, “ya que ponen en una situación incómoda a la Asamblea Legislativa en su ejercicio de análisis y adopción de un presupuesto de gastos para el Gobierno”.

Sin embargo, aseguró que la Comisión hará su trabajo y la Asamblea Legislativa adoptará un presupuesto y no necesariamente la versión de la JCF o del Ejecutivo, ya que realizarán el examen necesario para cubrir las necesidades del pueblo puertorriqueño.

“Para la Asamblea Legislativa todos son documentos de trabajo y analizaremos principalmente lo que son las necesidades de nuestro pueblo e identificaremos la procedencia de los recursos y que se tengan los mismos de forma tal que nosotros podamos adoptar un presupuesto que responda a esas necesidades y que cubra los gastos del Gobierno de Puerto Rico”, expresó en declaraciones escritas el representante al referirse al presupuesto presentado por la Rama Ejecutiva.

A renglón seguido, el representante Denis Márquez Lebrón manifestó que no participaría en los trabajos del día ya que no consideraría un proyecto presentado por la JCF.

Te recomendamos:

Llega la hora cero para el proyecto de Reforma Electoral Fuentes de Metro indica que la gobernadora Wanda Vázquez firmará la medida mañana

El equipo fiscal de la gobernadora de Puerto Rico, Omar Marrero Díaz, director ejecutivo de la AAFAF, y principal oficial de Finanzas Públicas del Gobierno; Francisco Parés Alicea, secretario del DH; e Iris Santos Díaz, directora de la OGP presentaron ante la Comisión el Presupuesto Propuesto del Fondo General para el Año Fiscal 2021.

Según los datos presentados, el presupuesto del Gobierno de Puerto Rico totaliza a 10,214 millones de dólares, en comparación al presupuesto vigente, que culmina el 30 de junio de 2020, representa un aumento neto de 1,163 millones de dólares.

“El aumento en el Presupuesto del Fondo General para el próximo Año Fiscal obedece a que se dirigieron recursos para atender las prioridades determinadas en las áreas de seguridad, salud, educación y un plan de retribución uniforme para los empleados del sector público”, dijo Marrero Díaz al informar que “a las agencias a las que se le recomienda la asignación de más de la mitad del Presupuesto Propuesto del Fondo General para el próximo Año Fiscal son el Departamento de Educación (DE), el Departamento de Seguridad Pública (DSP) y sus componentes, y el Departamento de Salud (DS).

Por su parte, Parés Alicea concurrió en ese aspecto con el funcionario al expresar que “el presupuesto para el año fiscal 2020-2021 atiende los asuntos primordiales que afectan nuestro diario vivir y los atiende con la mayor seriedad, sensatez para lograr una mejor calidad de vida para nuestros ciudadanos”. El secretario de Hacienda añadió que “al 10 de junio de 2020, el total de planillas radicadas para el año contributivo 2019 es de 730, 271. Esto representa el 82.9 por ciento de lo radicado en el año 2018”.

Mientras que Santos Díaz admitió que “el proceso para la formulación presupuestaria para el próximo año fiscal 2020-2021 es uno que tuvo que ajustarse en más de una ocasión”. No obstante, puntualizó que “el presupuesto propuesto para el año fiscal 2021 contiene asignaciones para el pago de las pensiones de los retirados, del Sistema de Retiro de los empleados del Gobierno, la Judicatura y del Sistema Retiro para Maestros”.

Durante esta vista pública, el representante Jesús Santa Rodríguez declaró que “me preocupa la data que tengo de la AFFAF, estamos por debajo de lo que se había presupuestado”, refiriéndose a los recaudos. Por otro lado, el representante Jesús Manuel Ortiz aseveró que “un análisis de un presupuesto no es fácil. Tengo varias preocupaciones de lo que he visto hasta ahora. Me preocupan las partidas en bomberos, en ambos presupuestos las reducen…”, al referirse que en los presupuestos de la JSF y el Ejecutivo reflejan una reducción de aproximadamente 2 millones de dólares.

Cabe señalar que el representante Santa Rodríguez y el presidente de la Comisión, Soto Torres, coincidieron en que ambos presupuestos pudiesen ser similares, salvo algunas discrepancias en ciertas partidas. Por lo tanto, Soto Torres solicitó al componente fiscal de la Rama Ejecutiva información más específica sobre esto en un plazo de 24 horas.